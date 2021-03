Subaru en Toyota onthullen binnenkort samen sportief model - Autoblog.nl

Het kan zijn dat de Toyota GR 86 eerder komt dan verwacht, maar het zou ook zomaar kunnen dat Subaru en Toyota een andere verrassing voor ons in petto hebben. Spannend!

Zowel Subaru als Toyota zijn in staat hele interessante sportieve auto’s neer te zetten. Als deze twee hun krachten bundelen om samen een funmobiel te bouwen is dat alleen maar goed nieuws. Eerder resulteerde dit al in de Subaru BRZ en de Toyota GT86.

Sportief model

Op zeer korte termijn gaan Subaru en Toyota weer een sportief model laten zien. De Japanse merken kondigen namelijk een introductie aan van een nieuw gezamenlijk ontwikkeld model. Dit evenement staat gepland voor 5 april, over anderhalve week al dus. Een suffe personenauto gaat het sowieso niet worden, want Toyota’s sportafdeling Gazoo Racing is erbij betrokken.

GR 86

De grote vraag is: met wat voor sportief model zouden Toyota en Subaru op de proppen kunnen komen? Het antwoord lijkt niet heel moeilijk. Toyota’s versie van de nieuwe BRZ, de GR 86, is namelijk nog niet onthuld. Subaru onthulde de BRZ al in november, dus dan is het nu zachtjesaan tijd dat Toyota ook het doek van de GR 86 trekt.

Akio Toyoda

Toch zijn er redenen om aan te nemen dat dit nog niet over de GR 86 gaat. Dit model zou namelijk pas later dit jaar onthuld worden en volgens berichten uit Japan is de introductie zelfs nog verder vooruitgeschoven. Grote baas Akio Toyoda zou namelijk nog wat meer tijd in de ontwikkeling willen steken om de GR 86 meer van de BRZ te onderscheiden.

Gezamenlijk evenement

Daarnaast gaat het om een gezamenlijk evenement van Toyota en Subaru, dat via de sites van beide merken te volgen zal zijn. Het zou een beetje eigenaardig zijn dat de onthulling van de Toyota GR 86 ook via de website van Subaru te volgen zou zijn, terwijl hun eigen versie al lang en breed onthuld is.

AWD hot hatch

Als het niet de GR 86 is, blijft het nog een mysterie wat we dan wel kunnen verwachten. Er deed eerder al het gerucht dat ronde dat de twee merken een AWD hot hatch aan het ontwikkelen zijn. Wie weet is dat dus wat Toyota en Subaru voor ons in petto hebben. Wat de uitkomst ook is: het belooft hoe dan ook een interessante auto te worden.