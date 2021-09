Dit is de nieuwe Jeep Grand Cherokee, óók voor Nederland

Ondanks protesten van de Cherokees, is er weer een gloednieuwe generatie Grand Cherokee.

Jeep is een merknaam die iedere Nederland kent. Is het niet als merk dan is het wel als synoniem voor een 4×4. Maar naamsbekendheid is ook niet alles, want er zijn maar heel weinig Nederlanders die daadwerkelijk een Jeep kopen. Alleen de Compass en de Renegade worden nog een beetje verkocht, maar er valt over te discussiëren of dat ‘echte’ Jeeps zijn.

Die discussie hoeft er niet over de Grand Cherokee gevoerd te worden. Zoals het een Jeep betaamt, staat deze auto zijn mannetje in het terrein. Tegelijkertijd is de auto een stuk minder spartaans dan een Wrangler. Dit zorgt ervoor dat de Grand Cherokee het bestverkochte model is van het merk.

Een nieuwe generatie is dus een big deal voor Jeep, om even in Amerikaanse termen te blijven. Begin dit jaar maakten we al kennis met de Grand Cherokee L, wat in feite een Grand Grand Cherokee is. met plaats voor zeven personen. Nu is het tijd voor de reguliere Grand Cherokee.

Het gaat om de vijfde generatie sinds de introductie van dit model in 1992. Het werd zachtjesaan wel tijd ook voor een nieuwe Jeep Grand Cherokee, want de huidige stamt alweer uit 2010. Jeep heeft overigens niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om een naamswijziging door te voeren, hoewel de Cherokees dat graag anders hadden gezien.

De vijfde generatie Grand Cherokee ziet er een stuk moderner uit dan zijn voorganger. De voor- en achterkant kenden we al van de Grand Cherokee L. Aan de zijkant zijn nog wel lijnen van de vorige twee generaties te herkennen. De Grand Cherokee heeft nu echter een volledig zwart dak gekregen. Dit doet ons ergens aan denken… Iets met Range. Overigens zijn niet alleen de looks van de Grand Cherokee nieuw, de auto staat tevens op een nieuw platform.

Het interieur van de Grand Cherokee is er ook flink op vooruit gegaan. Het ziet er allemaal gelikt uit, zeker voor Jeep-begrippen. Bijzonder is dat er naast het centrale infotainmentscherm ook een apart scherm is voor de passagier.

De grootste vernieuwing is echter onderhuids te vinden. De Grand Cherokee is namelijk voor het eerst als PHEV leverbaar. Aangezien zelfs de Wrangler al geëlektrificeerd was, is dit geheel volgens de verwachting.

De introductie van de PHEV-aandrijflijn is ook meteen de reden dat de nieuwe Jeep Grand Cherokee ook naar Nederland komt. Anders wat deze auto natuurlijk volledig kansloos. Het zal nu waarschijnlijk nog steeds geen succesnummer worden, maar Jeep wil het blijkbaar toch proberen.

De hybride Grand Cherokee 4XE beschikt over een 2,0 liter viercilinder. Inderdaad, zelfs in een Grand Cherokee zit nu dus een vierpitter. Met behulp van een elektromotor weet de 4XE het tot 375 pk en 637 Nm te schoppen. De volledig elektrische actieradius is een weinig indrukwekkende 40 km.

De nieuwe Jeep Grand Cherokee zal volgend jaar zijn opwachting maken in Nederland.