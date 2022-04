Deze blubberdikke E60 AMG Combi is super zeldzaam

Wij willen deze heerlijk dikke E60 AMG Combi maar wat graag aan de Autoblog Garage toevoegen.

Als het gaat om legendarische Duitsers, staat de Mercedes-Benz 500E / E500 op zeldzame hoogte bovenaan. Het is een van de best gebouwde auto’s, een heel erg snelle auto en een heel erg onopvallende. Tegenwoordig zijn er vooral snelle auto’s.

In de jaren ’90 was het namelijk Jürgen Schrempp die de bonentellers bij Mercedes heel erg blij maakte. De verkoopprijzen van de Benzen bleven min of meer gelijk, maar de kwaliteit ging er op achteruit. Nu vergeten we twee dingen. Ten eerste, dat ‘over engineeren’ was extreem duur (en drukte de marges). Ten tweede, zó slecht waren de nieuwe generatie Mercedessen nu ook weer niet. Ze waren simpelweg iets minder onverwoestbaar.

Blubberdikke E60 Combi

En als je er voorzichtig mee omgaat, kun je er lang mee doen. Wat te denken van deze geweldige Mercedes E60 AMG Combi? Nu kan het zijn dat je denkt: een E50 en E55 ken ik wel, maar er was dus ook een E60? Ja! Sterker nog, van de S210 waren er vier verschillende AMG’s. In 1996 verscheen de E36 AMG (3.6 liter zes-in-lijn, 280 pk) en de E50 AMG (5.0 V8, 347 pk). Toen kwam in 1998 de E55 AMG (5.4 V8, 354 pk).

De E60 AMG is maar één jaar geproduceerd. In dit jaar stond deze niet eens in de prijslijsten. Je moest namelijk een speciaal verzoek indienen bij AMG, die er eentje voor je ging bouwen. Ondanks dat Mercedes en AMG innig samenwerkten, was AMG toen nog zelfstandig.

1997

Dit exemplaar komt uit oktober van 1997 en is dus alweer bijna 25 jaar oud. Onder de kap vinden we een 6.0 V8 met 381 pk. Optioneel was een 6.3 V8 met 405 pk ook mogelijk. In dit geval is het geld uitgegeven aan groene stiksels, 25 jaar oude high-tech electronica en ten slotte geweldige tweedelige pannenkoekvelgen.

Als kers op de taart is er ook een speciale optie: Sonderlackierung. Dat slaat uiteraard op de lakkleur van de auto. En het is niet dat er gekozen is voor een andere Mercedes-kleur die niet Mercedes niet aanbood in de folder, nee het gaat om ‘flip flop blauw groen’. Een kameleonkleur die meekleurt.

Alle opties van deze blubberdikke E60 Combi:

Voor liefhebbers hebben we hier de optielijst voor je:

214 – Adaptives Dämpfungs-System (ADS)

220 – Parktronic-System (PTS)

242 – Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memoryfunktion

249 – Innenspiegel automatisch abblendbar

260 – Wegfall der Typenkennzeichen auf dem Heckdeckel

275 – Memorypaket (Fahrersitz, Lenksäule, Spiegel)

313 – Telefon D-Netz “Handy”

345 – Regensensor

354 – Antenne für Telefon (D- und E-Netz)

404 – Multikontursitz links

405 – Multikontursitz rechts

414 – Schiebehebedach elektrisch in Glasausführung

423 – Automatisches 5-Gang Getriebe (NAG)

472 – Electronic-Stability-Program (ESP)

500 – Außenspiegel links/rechts abklappbar

511 – Audio 50 APS inkl. DVD-Wechsler

543 – Sonnenblende mit Make-Up Spiegel

551 – Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage (EDW)

600 – Scheinwerferreinigungsanlage

611 – Ausstiegsleuchte für die Fahrertür

612 – Xenon-Scheinwerfer

655 – Sportfahrwerk

682 – Feuerlöscher

728A – Sitze aus Leder in schwarz

792 – 18″-AMG-Felgen (S210)

810 – Sound-System

816 – Fernbedienung für Radio/Comand

819 – 6-Fach CD-Wechsler

873 – Sitzheizung Vordersitz links und rechts

882 – Innenraumschutz und Abschleppschutz

954 – Avantgarde

957 – AMG-Technik-Paket

Z98 – Sonderlackierung (Flip flop blau grün metallic)

Zoals je mag verwachten ziet de auto er keurig uit. De kleur maakt ‘m natuurlijk heel erg bijzonder. Tegenwoordig doet men een wrapje eromheen, maar je ziet in het motorcompartiment dat dit de originele lakkleur is.

Kortom, een heel erg dikke auto voor een vrij stevige prijs. De verkoper – een Ferrari handelaar – wil afscheid nemen van dit blubberdikke apparaat als je 64.900 euro achterlaat. In prinicpe heel erg veel geld, maar ja: vind hier maar eens een tweede van. De advertentie kun je hier bekijken.

