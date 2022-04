Ford Fiesta 2022 facelift – rijtest en video

In het segment van de Volkswagen Polo is de Ford Fiesta bijzonder populair. Een facelift is dan ook een belangrijke aangelegenheid.

Alvast excuses

We willen natuurlijk niet de pret bederven. Maar nee, we hebben niet met de vernieuwde Ford Fiesta ST gereden. Die was simpelweg niet beschikbaar tijdens deze introductie in België. Die houden jullie dus nog van ons te goed. Maar hoe leuk die 200 pk sterke Fiesta ST ook is, eigenlijk hebben we kunnen rijden in een Fiesta die voor de Nederlandse markt veel relevanter is. Namelijk een variant in ST-Line uitrusting en uitgerust met een nieuwe mild-hybride benzinemotor met 125 pk in combinatie met handgeschakelde zesbak (zeventraps automaat optioneel).

ST-Line het populairst

Slaan we maar even mooi twee vliegen in een klap. Want ST-Line vormt verreweg het populairste uitrustingsniveau bij Ford. En de nieuwe benzinemotor met mild-hybride ondersteuning is helemaal nieuw voor de Fiesta. Kijk, dat is interessant!

B-segment

De Ford Fiesta hoort thuis in het B-segment. Het segment van de Volkswagen Polo en Renault Clio dus. In dat segment is ook al sprake van elektrificatie. Denk maar aan de Opel Corsa-e, Peugeot e-208 en Renault Zoe, alledrie volledig elektrische auto’s. De Ford Fiesta doet nog niet mee aan deze elektro-gekte. De hatchback moet het ook in zijn nieuwste vorm doen met louter benzinemotoren.

Ook elektrische Fiesta?

Vanaf 2026 krijgt elke Ford een volledig elektrische of plug-in hybride-aandrijflijn. In 2030 – slechts vier jaar later – biedt Ford alleen nog volledig elektrische personenauto’s in Europa. Komt er dan ook een elektrische Fiesta? Misschien. Dat ligt eraan of Ford de auto tegen een concurrerende prijs in de markt kan zetten. En of Ford de auto op een betaalbare manier kan ontwikkelen.

Mild-hybride in de Ford Fiesta: zo werkt het

Vooralsnog is een Fiesta met mild-hybride aandrijflijn de meest geëlektrificeerde Fiesta die je kunt kopen. Wat heeft Ford gedaan? Simpel: in plaats van een startmotor installeert Ford een BISG-systeem; een met een riem aangedreven geïntegreerde starter-generator. De BISG regelt de terugwinning van energie die normaal gesproken verloren gaat tijdens het remmen en als de bestuurder het gaspedaal loslaat. Deze energie wordt opgeslagen in een compact luchtgekoeld 48-volt lithium-ion accupakket, geplaatst onder de bijrijdersstoel.

De mild-hybride-techniek kan de benzinemotor binnen 350 milliseconden starten nadat het Auto Start-Stop-systeem de motor heeft uitgeschakeld. Dit systeem werkt al bij snelheden onder 25 km/u met gas los tot stilstand – zelfs als een versnelling is ingeschakeld en het koppelingspedaal is ingetrapt.

Ford Fiesta rijtest: ook een zetje in de rug

De BISG fungeert ook als elektromotor. De BISG gebruikt de opgeslagen energie om de benzinemotor te ondersteunen met extra trekkracht en levert stroom aan de elektrische componenten. Merk je iets van de MHEV-techniek? Zeker wel: je voelt vooral bij lagere toerentallen dat de benzinemotor een zetje krijgt. En tijdens afremmen remt de Fiesta af op de elektromotor om energie terug te winnen. Als de batterij vol genoeg zit, dan vervalt het regeneratieve systeem.

Alleen de versie met 125 pk heeft het

Alleen de door Ford gedoopte 1.0 EcoBoost Hybrid met 125 pk heeft de mild-hybride techniek aan boord. Er is keuze uit een handgeschakelde zesbak met gevoelsmatig extreem lange verzetten of een automatische Powershift-transmissie met zeven versnellingen en dubbele koppeling. De 1.0 EcoBoost met 100 pk heeft dus geen MHEV-systeem.

Design Ford Fiesta 2022

Genoeg techniek, tijd voor wat design. Want de opgefriste Ford Fiesta oogt heel anders dan de vorige. Dat komt door het nieuwe smoelwerk. Een andere grille, andere bumpers, nieuwe lichtunits, Ford heeft diverse zaken aangepast. Ook de motorkap ligt hoger. Er zijn ook zeven nieuwe velgdesigns en twee nieuwe kleuren: Boundless Blue en Beautiful Berry. Voor de Fiesta ST is de kleur Mean Green nieuw.

Interieur Fiesta

Ook het interieur is opgefrist. We vinden er onder meer een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel. Verder heeft de Fiesta een SYNC 3 infotainmentsysteem met 8-inch display dat zowel Apple CarPlay als Android Auto ondersteunt.

Diverse uitvoeringen

Ford levert de Fiesta in Nederland uitsluitend als vijfdeurs hatchback. Er is keuze uit diverse uitvoeringen, te weten Connected, Titanium, ST-Line, Active X en de ST X. Er is ook nog een Vignale-pakket voor extra luxe aan boord.

Standaarduitrusting

Standaard heeft de Fiesta 75 pk. Niet overtuigend, dus lekker laten staan. Maar aan zaken als airconditioning, Apple Carplay & Android Auto, comfortstoelen, cruise control, SYNC 3 met 8-inch touchscreen, Bluetooth en Voice Control is standaard wel gedacht.

Heb je wat meer te besteden, dan krijg je automatische airco, een B&O audiosysteem met negen speakers, Driver Alert, een panoramadak, elektrisch bedienbare achterportierramen, parkeersensoren achter, sportstoelen, verkeersbordherkenning en Wrong Way Alert. Of denk aan sfeerverlichting, een achteruitrijcamera, keyless entry, navigatie en een FordPass Connect modem.

Uitrusting ST-Line

De ST-Line oogt lekker sportief dankzij 17-inch lichtmetaal en zwarte raamomlijstingen. Vanbinnen heeft deze variant zwarte hemelbekleding en een FordPower-startknop. De ST-Line heeft altijd de 125 pk sterke benzinemotor. Je moet dus best wat betalen wil je deze uitvoering in bezit krijgen. Over betalen gesproken: dit zijn de prijzen…

Ford Fiesta 2022 rijtest – prijzen

1.1 75 pk: 20.795 euro

1.0 EcoBoost 100 pk: 21.680 euro

1.0 EcoBoost mild-hybride 125 pk: 23.790 euro

1.0 EcoBoost mild-hybride 125 pk automaat: 25.940 euro

1.5 EcoBoost 200 pk ST: 35.380 euro

Conclusie

De Ford Fiesta blijft een van onze favorieten in het B-segment, ook na deze rijtest. Het is een vlot sturende vijfdeurs hatchback met een hip design en prima interieurvoorzieningen. De ST blijft natuurlijk het leukst, maar ook met 125 pk is het echt niet behelpen. Nog een geheimpje als afsluiter: Ford heeft de vernieuwde Fiesta buiten Nederland ook korte tijd als driedeurs geleverd in combinatie met een 155 pk sterke 1.0 EcoBoost turbobenzinemotor. Dat is misschien wel een leuke import-Fiesta als de ST net iets te duur is.