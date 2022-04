Verbrandingsmotor voor BMW heel erg belangrijk

De verbrandingsmotor voor BMW heeft nog wel eventjes toekomst. Aldus BMW.

Het is altijd een beetje lastig als je onverstandige producten verkoopt. Mayonaise, sigaretten, tequila of auto’s met een verbrandingsmotor. In de eerste drie situaties kun je het vrij eenvoudig kopen, maar de auto met plofmotor is dermate schadelijk dat deze binnenkort verboden is. Logisch dat veel fabrikanten inzetten op een elektrische toekomst. Waterstof is (nog) niet ver genoeg ontwikkeld en de accutechnologie wel.

Maar bij BMW vinden ze de verbrandingsmotor óók nog relevant. BMW CEO Olivier Zipse zegt dat automerken voorzichtig moeten zijn met het afdanken van de verbrandingsmotor. Het gevaar is dat je dan te afhankelijk bent van een paar kleine markten. Volgens hem is er namelijk alsnog een markt voor auto’s met traditionele aandrijflijn.

Controle over grondstoffen

Het gaat Zipse er niet alleen om dat je te afhankelijk bent qua afzet, maar ook betreft de materialen. China heeft namelijk de meeste controle over de grondstoffen voor de batterijen.

Daarbij ziet Zipse alsnog een enorme markt voor verbrandingsmotoren. Er zijn volgens hem genoeg mensen die nog niet toe zijn aan een EV of waarbij de EV nog niet een goed alternatief is. Zipse gaat er niet vanuit dat die mensen voor altijd in hun huidige auto blijven rijden. Als BMW die motoren niet meer gaat bouwen en verkopen, dan gaan andere merken het wel doen, is de redenering van de BMW-baas.

Einde Verbrandingsmotor voor BMW

Wij in Nederland zijn natuurlijk gezegend met een uitstekend laadnetwerk en behoorlijk wat incentives. Ook in andere Europese landen gaat het rap de goede kant op. In sommige landen lopen ze simpelweg wat achter. Dat zijn markten – denk aan die van de Verenigde Staten – waarbij BMW alsnog een hele hoop auto’s verkoopt. Die omzet willen ze logischerwijs niet mislopen.

Overigens is ook de vraag in de VS eindig. Daar mogen auto’s met een verbrandingsmotor tot 2035 verkocht worden. Daarna is het over en uit met de pret, zelfs in Amerika.

Via: Reuters.