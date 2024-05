Deze blunders met schakelen slopen je auto

Je kan natuurlijk bij 300 km/u terugschakelen naar de ‘2’ in je Porsche Carrera GT, maar ook met deze subtielere blunders, kan je je auto slopen!

Duurzaamheid is erg belangrijk anno 2024 en niets is duurzamer dan heeeeeeeel lang doorrijden met dezelfde oude bak. Bij het fabriceren van een nieuwe auto komt immers onzettend veel CO2 kijken. Dus de echte milieuridders, rijden in een Porsche 944 of Mercedes W124 Diesel.

Als je zo’n ouder beestje rijdt, wil je die liefst wel heel houden. Nu is ondergetekende daar evident niet zo goed in getuige de andere bak en koppeling die vorig jaar gemonteerd zijn. Maar gelukkig heeft de ADAC nu wat tips voor mij, waarmee ik de huidige techniek mogelijk wat beter heel houdt.

Hand van de pook

Net als vroeger op kamp, moet je de handjes boven de dekens houden. Dat wil zeggen, van de pook af heffen. Mensen die in een luie houding hun ledemaat rusten op de pook, kunnen namelijk onbewust druk uitoefenen op de versnellingsbak en voor slijtage zorgen. Hoe meer je weet…

Voet van het pedaal

Iets soortgelijks maar dan met de onderste extremiteiten doet zich voor bij het koppelingspedaal. Om een beetje gevoel met je auto te hebben, plaats je die automatisch vaak boven het pedaal. Ook wel zo veilig, zodat je meteen kan handelen als er een wielrenner je een middelvinger wil geven en vlak voor je auto op zijn snufferd gaat. Het risico zit er echter in dat je per abuis het pedaal een beetje intrapt. En dus voortdurend rondrijdt met slippende koppeling. Je kan je natuurlijk voorstellen dat dit niet lekker is voor de levensduur van deze gevoelige plaat.

Niet wachten bij het stoplicht in eerste versnelling

Tot zo ver de inkoppertjes, maar wacht er is meer! Iets wat ik zelf in ieder geval altijd wel doe (tenzij het belachelijk lang duurt), is wachten voor het stoplicht in eerste versnelling. Mijn gedachte was dat het niet zoveel kwaad kan, zo lang je maar het pedaal helemaal intrapt, volledig ontkoppelt en dus geen koppel door het mechaniek laat vloeien.

Maar de ADAC beweert dat je hiermee hoe dan ook het druklager belast. En dat als dit druklager kapot is, je meestal een nieuwe koppeling nodig hebt…Bijkomend voordeel is dat als je naar neutraal schakelt in een auto met start-stop systeem, je in theorie ook nog wat peut bespaart.

Starten in eerste versnelling is knaak voor de startmotor

Starten in eerste versnelling is dan weer knaak voor de startmotor, aldus de ADAC.

Heen en weer raggen voordat de auto stilstaat en nog in omgekeerde richting rolt

Tsja, ook een inkoppertje toch. Althans vroeger bij de McDonald’s kregen we niet de indruk dat het echt goed was voor een auto om eerst achteruit te rijden om vervolgens tijdens het rollen de voorwaardse versnelling in te schakelen teneinde een burnout te kunnen doen in een Daihatsu Charade Gtti.

Doe op een helling een hellingsproef

In het vlakke Nederland minder een issue, maar het komt wel eens voor dat je voor een rood stoplicht staat op een helling. Dit opvangen door de koppeling te laten roken op het moment dat je achteruit rolt, is niet handig. Het is sowieso geen ideale situatie, maar de klassieke hellingsproef van rijles met de handrem is hier de juiste manier om deze situatie aan te pakken.

Trap pedaal helemaal in bij schakelen

De eerder aangehaalde redenatie achter het pedaal volledig intrappen is wel relevant, maar vooral als je dan toch echt moet schakelen. Zelfde idee geldt hier: met een half ingetrapte koppeling belast je het mechaniek in een suboptimale staat van paraatheid.

Met al deze top tips, houd jij de koppeling van je Lamborghini Murciélago dus honderdduizenden kilometers in orde. Koop dan?