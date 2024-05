BREEK: Max Verstappen is de nieuwe Ayrton Senna

Max Verstappen is officieel de nieuwe Ayrton Senna. En daarmee bedoelen we niet dat onze held een 15-jarige deerne aan de haak heeft geslagen.

Om maar even met de intrigerende laatste zin te beginnen. Alle helden moeten tegenwoordig besmeurd worden, met name heroïsche mannen. Zo kwam er de afgelopen weken opeens regelmatig voorbij dat Ayrton Senna stiekem een hele foute gast zou zijn geweest. Als 25-jarige zou hij namelijk een relatie hebben gehad met de 15-jarige Adriane Yamin. She’s too young for you bro!

Bijzonder genoeg is het nog waar ook, maar een geheim was het allerminst. Senna was zelfs enige tijd verloofd met Yamin. Hierboven zie je de twee op een formeel diner in het bijzijn van Senna’ grote vriend en FISA (nu FIA) directeur Balèstre. Toen de snelheidsduivel Yamin leerde kennen, was haar moeder daar verluidt ook vaak bij. Dus ja, met de moreel van nu is het inderdaad creepy. Maar destijds in Brazilië, was het kennelijk vrij normaal.

Enfin, zoals bekend is dit bij VER geen risico, want Max gaat juist vooral voor oudere Braziliaanse deernes. Maar in een ander opzicht, is Max nu wel de nieuwe Senna. Hij haalde in Imola namelijk zijn achtste pole position op rij. Een evenaring van het record van -jawel- Ayrton himself. Max is dan ook in zijn nopjes met het resultaat:

Het is sowieso een geweldige start van het seizoen, maar dit is natuurlijk wel speciaal. Het is dertig jaar geleden dat hij overleed op dit circuit. Ik ben er dus wel blij mee dat ik hier pole heb kunnen halen. Het is een mooi eerbetoon aan hem, een ongelooflijke goede Formule 1-coureur, zeker ook als het ging om de kwalificatie. Geweldige dag voor mij, geweldige dag voor het team. Max Verstappen, is de nieuwe Senna

Stiekem heeft Max echter nog een weg te gaan om Senna echt te evenaren qua pole positions. De Brazo behaalde maar liefst 65 poles. Ongelooflijk in een tijd dat er nog 16 races per seizoen waren. Verstappen staat nu op 38 stuks. Wel heeft VER al vaker gewonnen dat SEN. Senna won ‘slechts’ 41 keer, Verstappen heeft nu al 58 races gewonnen. Wat dat betreft volgt Verstappen eigenlijk meer de lijn van Michael Schumacher, die 68 poles en 91 zeges wist te pakken in zijn carrière.

Maar goed, acht op rij dus. Bij de volgende race in Monaco heeft Max de kans het record in zijn eentje te grijpen. Daar waar Senna vaker dan wie dan ook oppermachtig was. Maar met de op zaterdag sterker geworden McLarens en Ferrari’s, zal het wel een uitdaging worden. Waarvan akte.