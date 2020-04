Deze BMW 3 Serie is belachelijk duur

Al is het ook wel een vrij bijzonder model.

Wie nu BMW 328 op Marktplaats ziet staan, denkt eigenlijk maar aan één model: de BMW 3 Serie. Een meer dan capabele sedan die de benchmark is qua vierdeurig rijplezier. Van de vorige F30-generatie dan, bij de G20 is er namelijk geen 328(i). Had je echter tachtig jaar geleden een BMW 328 gekocht, dan had je een totaal andere auto in huis gehaald. Namelijk een luxe cabrio die met een 2,0 liter-zescilinder de 150 km/u kon aantikken.

Wie de tijd dat je nog zo’n 328 kon kopen mist: dat hoeft niet meer. Op Marktplaats staat nu namelijk een BMW 328 te koop, met een wel heel bijzondere vraagprijs. De verkoper wil er namelijk maar liefst 750.000 euro voor. Dat is net iets meer dan je voor een BMW 328i moet neertellen.

En wat krijg je voor je driekwart miljoen? Zoals gezegd een 2,0 liter-zescilinder die een aardige 80 pk produceert. In deze tijden is dat natuurlijk niet zo bijzonder veel, maar voor de Tweede Wereldoorlog (deze auto is in 1939 gebouwd) is dat aardig rap. Zoals het bij een (oude) 3 Serie hoort, gaan die trappelende paardjes naar de achteras.

De carrosserie van deze BMW 328 is door de Duitse firma Wendler gemaakt en is in een hele interessante two-tone-lak. In totaal weegt deze 3 Serie-voorloper 980 kg. De auto is volgens de verkoper volledig gerestaureerd, heeft matching numbers en een kilometerstand van 17.000 km. Ook leuk: in 2009 deed deze BMW nog mee aan de Concours d’Elegance Villa d’Este.

Of de auto daadwerkelijk 750.000 euro waard is, is natuurlijk lastig om te zeggen. Als een auto zo zeldzaam is, komen we in het ‘wat de gek er voor geeft’-territorium. Als we gaan googlen komen we bijvoorbeeld dit exemplaar tegen, die ruim een miljoen euro moet opleveren. Is je portemonnee net iets kleiner? Dan is deze BMW 328 misschien een aanrader. Een iets saaiere lak, maar daar staat tegenover dat deze auto niet eens de helft kost van ‘onze’ 328. Je zou bijna kunnen spreken van een schijntje.

Dank aan Rikkert voor de tip!