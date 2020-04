Volkswagen: ‘We hebben nu wel genoeg SUV’s’

Volkswagen hoeft niet tien extra SUV’s aan te bieden, zo zeggen ze zelf.

De T-Cross, de T-Roc, de T-Roc Cabrio, de Tiguan en tot slot de Touareg. De huidige Volkswagen-modellenlijst zit bomvol SUV’s, wat overigens geen windeieren legt voor de autofabrikant. Het was alleen nog de vraag wanneer ze zouden stoppen? Moeten eerst alle Volkswagens SUV’s zijn, of is het op een gegeven moment wel welletjes? Nou, het schijnt dat Volkswagen voor dat laatste gaat.

Tegenover het Britse Autocar zegt R&D-baas Frank Welsch namelijk dat het er nu wel genoeg zijn. Niet dat er geen nieuwe SUV’s meer zullen komen – ze werken immers ook nog aan de Nivus – maar heel veel meer zullen het er niet worden. Het is een beetje net als met de paaseieren een week geleden. Je hebt er op zich al wel genoeg gegeten, maar nog eentje meer kan geen kwaad, toch?

Volkswagen zegt dat ze nu wel genoeg SUV’s hebben, vanwege de efficiëntie. Hoe meer automodellen met verschillende configuraties, hoe moeilijker het immers is om deze efficiënt in elkaar te schroeven. Als Volkswagen te veel modellen heeft en 30.000 tot 40.000 auto’s per model verkoopt, kunnen ze niet winstgevend zijn volgens de topman. Dus focussen ze zich alleen op auto’s die winstgevend zijn.

En die laatste zin brengt ons op wat minder positief nieuws. Volkswagen gaat volgens Welsch namelijk het aantal modellen op het MQB-platform stap voor stap verminderen. Hoeveel modellen er gaan verdwijnen is niet duidelijk. Op dit platform bouwt Volkswagen populaire modellen als de Golf en de Tiguan, maar ook auto’s in segmenten die tegenwoordig wat minder hip en happening zijn. De Arteon en de Passat, bijvoorbeeld. Het ligt voor de hand dat zo’n auto eerder gaat verdwijnen dan iets als de T-Roc, al kunnen we hopen dat Volkswagen toch anders besluit…