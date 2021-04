Two-tone BMW 7 Serie is too much voor Europa - Autoblog.nl

Niks zakelijke uitvoering, deze two-tone 7 Serie laat duidelijk zien dat je hier met de dikste BMW te maken hebt.

De E65 7 Serie was polariserend met zijn beruchte Bangle-butt, maar de nieuwste 7 Serie is ook allesbehalve ingetogen. De geschiedenis herhaalt zich, want ook bij deze 7 Serie is er een specifiek onderdeel dat vooral controversieel is. Dat is deze keer niet het kofferdeksel, maar de grille.

De grille hebben we al vaak genoeg besproken, maar we noemen het even om aan te geven dat deze 7 Serie allesbehalve ingetogen is. De mate van protserigheid heb je zelf in de hand. Veel mensen bestellen de auto uiteindelijk in zwart, grijs of blauw en dan valt het nog enigszins mee.

Met het exemplaar dat BMW vandaag laat zien hebben ze duidelijk geen enkele poging gedaan om de auto ingetogen te laten zijn. Met een two-tone kleurstelling in zilver en donkerrood (inclusief coachline) is deze 7 Serie een toonbeeld van decadentie.

Bij BMW’s luxemerk Rolls-Royce zijn two-tone kleurstellingen aan de orde van de dag, maar op een 7 Serie zagen we dit nog niet eerder. Wellicht is de auto (en de clientèle) toch iets te zakelijk voor zulke fratsen.

Als je een 7 Serie hebt die zo opvallend is, sta je een beetje voor lul als het niet de topuitvoering is. Gelukkig is dat wel het geval: het gaat hier om een M760Li. Dat houdt concreet in dat dit een slagschip van 5,26 meter is met een 6,5 liter V12 onder de motorkap.

Deze 7 Serie is geen eenmalige actie. BMW’s gaat namelijk 25 exemplaren van deze 7 Serie Two-Tone Edition leveren. Je had het kunnen raden: deze auto’s zijn niet bedoeld voor Europa. Alle 25 stuks gaan naar China, waar ze dol zijn op dit soort kleurstellingen.