Delta4x4 L200 is met stellage perfect voor wereldreis - Autoblog.nl

Met de Delta4x4 L200 kun je datgene doen wat alle crossovertjes je in de folder beloven.

Toevallig hadden we het net over de Explorer Timberline. Deze auto, die niets te maken had met Kesha, Justin Timberlake of Timberland schoenen, is een extra ruige versie van een ruige auto. Maar de Explorer is bijzonder praktische en verrassend goede auto, maar niet echt een ruige auto.

Dat is met deze Delta4x4 L200 wel anders. Officieel heet de auto (adem in) Delta4x4 Mitsubishi L200 Pop Art Beast Edition (adem uit). Het is maar dat je het weet. De basis voor de auto is een vrij eenvoudige Mitsubishi L200. Dat is een compacte pickup die veelal als bedrijfswagen wordt ingezet. De auto is dankzij zijn ladderchassis, (eventueel) inschakelbare vierwielaandrijving en lage gearing perfect voor het écht ruige werk.

Bodylift

Bij Delta4x4 doen ze daar heel graag een flinke schep bovenop. Het onderstel is namelijk behoorlijk aangepakt. Er is een bodylift-kit en én een suspension distance-kit. De eerste zorgt voor een 10 centimeter hogere auto, de tweede doet er nog eens 4 centimeter bovenop. Ook is de spoorbreedte van de Delta4x4 L200 met 8 centimeter toegenomen. Er is nu ruimte voor de enorme wielen.











Dat zijn in dit geval de klassieke en kenmerkende ‘Klassik_B’-velgen. Deze zijn 18 inch in diameter en 9,5 inch breed. Eromheen zit offroad-rubber van Mickey Thompson (35 × 12,5 R18). Het geheel wordt afgemaakt met enorme PIAA-verstralers op het dak van de Delta4x4 L200. Daarnaast is er een roofrack en een hele stellage in de laadbak. Op deze stellage vind je alles wat je maar nodig kunt hebben op safari, inclusief een tent. Uiteraard een ontbreekt een bullbar ook niet.

Kleurstelling Delta4x4 L200

Als laatste is er bij deze Delta4x4 L200 een heel erg opvallende kleurstelling. De naam is Pop Art Beast Edition, dus vandaar de vele felle kleuren en natuurlijk het enorme ‘The Beast’-opschrift.

In motorisch opzicht is er niets veranderd. Onderin ligt dus een potige en onverwoestbare viercilinder. In dit geval is dat een 2.2 Di-D motor met 150 pk aan vermogen en een koppel van 400 Nm, dat al bij 1.750 toeren paraat staat. Alle onderdelen zijn ook los te bestellen bij Delta4x4, mocht je de wrap iets te uitbundig vinden.