Citroën Ami Cargo is charmant bedrijfswagentje - Autoblog.nl

Dit bedrijfswagentje is buitengewoon Frans.

Mocht je het gemist hebben: de Citroën Ami is terug van weggeweest! Het is alleen geen B-segment hatchback meer, maar een minuscuul elektrisch stadrakkertje. Het is in ieder geval wel een excentriek autootje met een aantal leuke designfoefjes. Een echte Citroën dus.

Los van het feit dat de Ami er guitig uitziet is het een slim ontworpen autootje. De auto is namelijk nagenoeg symetrisch, waardoor de auto goedkoper te produceren is. Dat de deuren in verschillende richtingen openen is dus niet alleen omdat de Fransen weer eens gek wilden doen. De naam Ami is niet de enige verwijzing naar het verleden: de retrospiegels en het opklapbare zijruitje zijn een knipoog naar de Eend.

De personenversie van de Ami kenden we al, maar nu presenteert Citroën ook de Ami Cargo. Of eigenlijk moeten we zeggen de My Ami Cargo, want dat is de volledige naam. Om onverklaarbare redenen klinkt er nu opeens een synthesizerdeuntje van Jan Hammer in mijn hoofd, maar dat geheel terzijde.

Met een lengte van 2,41 meter, een breedte van 1,39 meter en een hoogte van 1,52 meter lijkt de Ami niet het ideale voertuig om spullen te transporteren. Om te zorgen dat je er toch nog iets in kwijt kunt heeft Citroën de passagiersstoel opgeofferd. In plaats daarvan is een opbergruimte verschenen waar je 160 liter aan bagage in kwijt kan, met een maximumgewicht van 140 kg. In totaal is er ruimte voor 400 liter aan bagage.

De Ami heeft niet alleen wat designkenmerken van de Eend overgenomen, maar ook het bescheiden vermogen. De elektromotor levert namelijk maar 6 kW aan vermogen, met een topsnelheid van 45 km/u. Officieel is de Ami dus geen auto. Het moge duidelijk zijn dat dit bedrijfswagentje puur bedoeld is om de stad rond te zoeven. Heel veel range heb je daarom ook niet: Citroën acht 75 km voldoende.

Dit vertaalt zich ook naar een schappelijke prijs: de Ami is in Frankrijk te krijgen vanaf €6.490. Of de My Ami Cargo ook naar Nederland komt is nog niet bekend. Er zal hier vast wel markt voor zijn, want in Amsterdam zou de My Ami Cargo uitstekend tot zijn recht komen.