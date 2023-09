Deze BMW M modellen komen op Neue Klasse platform

BMW gaat het Neue Klasse-platform natuurlijk ook gebruiken voor M modellen en een paar daarvan lekken keihard.

We werden recent positief verrast door de nieuwe BMW Neue Klasse als concept. Het lijkt erop dat BMW een wat fijnere designtaal tegemoet gaat dan de huidige. Wel luidt de Neue Klasse een platform in dat voor elektrische auto’s gebruikt gaat worden. Als we het dus hebben over derivaten van het Neue Klasse-platform, hebben we het dus per definitie over EV’s. Houd dat even in je achterhoofd bij dit artikel.

Neue Klasse platform

We moeten het namelijk even hebben over het hagelnieuwe BMW-platform. Het merk plant namelijk al welke modellen de basis van de Neue Klasse gaan krijgen. Uiteraard zal de nieuwe 3 Serie (of eigenlijk dus i3) een soort productieversie van de Neue Klasse worden.

Modelcodes

BMW werkt al jaren met codes die de verschillende modellen intern onderscheiden. Eerst begonnen deze altijd met de letter E en twee cijfers erachter. Bijna elke auto- dan wel BMW-fanaat weet wat een E30 is, bijvoorbeeld. Later stapte BMW over naar een unieke code voor elke carrosserievariant. De BMW E90 was bijvoorbeeld de 3 Serie sedan, maar de E91 de Touring en de E92 de coupé. Daarna werden het voor de volgende generaties allemaal codes beginnend met F en de huidige schare BMW’s begint veelal met een G.

Nieuwe codes

Die codes gaan dus op de schop. De nieuwe BMW i3, de eerste Neue Klasse, gaat de code NA0 krijgen. De i3 Touring wordt NA1. Ook ging al rond dat de volgende elektrische iX3 de code NA5 en diens derivaat iX4 de code NA7 krijgt. Dat wisten we al, maar is nu relevant om wat nieuwe modellen te herkennen.

ZA0

Een insider op Bimmerpost, naar verluidt een betrouwbare bron, liet namelijk des tijds ook al weten dat de elektrische BMW M3 de interne code ZA0 krijgt. De M-codes wijken dus enkel af op de ‘normale’ codes middels de beginletter Z. Volgens die logica kun je de nieuwe codes ZA1, ZA5 en ZA7 dus ook al raden. Er komen M-versies van de 3 Serie Touring, iX3 en iX4. Er komt dus een BMW M3 Touring. Een heuse directe opvolger van een BMW M Touring, het moet niet gekker worden.

Maar dus ook een M-variant van de volgende generatie BMW iX3 en iX4. Van dit tweetal is al gelekt dat de varianten met verbrandingsmotoren de chassiscode G45 krijgen. De kans is dus aanwezig dat de iX3 en iX4 losgeweekt worden van hun standaardversies en de elektrische varianten substantieel anders worden. Van de iX4 werd al eerder gemeld dat het waarschijnlijk de enige X4 wordt en de standaardversie gedropt wordt.

Genoeg om naar vooruit te kijken bij BMW dus. (via BMWBlog)