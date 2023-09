Vision Neue Klasse: dit is het nieuwe BMW

BMW gooit het roer helemaal om met de Neue Klasse: van drukke designs gaan de Duitsers naar überclean design.

Je hebt concept cars die volstrekt nietszeggend zijn, maar je hebt ook concept cars die een concrete voorbode zijn van wat er komen gaat. De Vision Neue Klasse is er eentje uit de laatste categorie. Dit is een hele belangrijke concept car, want deze auto laat zien hoe de volgende generatie BMW’s (de Neue Klasse dus) eruit gaat zien.

Qua design gooit BMW het volledig over een andere boeg, want alle overbodige fratsen gaan overboord. De Neue Klasse heeft juist een heel clean design, zonder onnodige lijnen of vouwen. Dit komt niet helemaal als een verrassing, want met de Vision Neue Klasse gaat BMW verder waar ze gebleven waren met de i Vision Dee.

Productierijp?

Bij het zien van deze auto denk je niet meteen ‘productierijp’, maar toch beloofde Oliver Zipse van BMW eerder dat de Vision Neue Klasse dicht bij de productieauto zou zitten. Het lijkt er dus op dat BMW een futuristische concept car gewoon in productie gaat nemen, zoals ze eerder deden met de i3 en i8.

Sharknose

Futuristisch of niet, het design van de Vision Neue Klasse is duidelijk geïnspireerd op het verleden. Zo maakt de sharknose een comeback en ook de brede grille met daarin de koplampen verwerkt is geïnspireerd op de klassieke BMW’s. Het zou leuk zijn geweest als ze ook de ronde koplampen weer terug zouden brengen, maar dat doen ze dan weer niet.

De Neue Klasse heeft ook de contouren van een klassieke sedan, al is de ‘motorkap’ wat aan de korte kant. Het is ten slotte een elektrische auto. In combinatie met de grote 21 inch wielen zorgt dit wel voor proporties die ietwat cartoonesk zijn.

Ook bijzonder is de rand onder de zijruiten. Dit zou heel vernieuwend zijn, ware het niet dat de Chevrolet Volt/Opel Ampera dit 12 jaar geleden al had. Het verschil is wel dat de rand gewoon doorzichtig is, waardoor je dus de weg naast je goed kunt bestuderen.

Lichtshow

BMW maar er ook een hele lichtshow van, met een animatie in de grille als welkomstceremonie. Of zoals BMW het zelf omschrijft: “een licht-enscenering met precieze driedimensionale animatie die zorgt voor een intuïtieve interactie, zodra de bestuurder de auto nadert.” Om de kermis compleet te maken zijn er ook oplichtende signalen aan de onderkant van de zijruiten.

iDrive

Naast een nieuwe designtaal debuteert in de Vision Neue Klasse een compleet nieuwe generatie van iDrive. De welbekende draaiknop was BMW al aan het uitfaseren, maar nu gaan ze nog een stapje verder in het uitbannen van fysieke knoppen. De bediening verloopt volledig via het bijzonder gevormde centrale beeldscherm en het stuur.

Verder is er belangrijke rol voor ‘BMW Panoramic Vision’. Dit is in feite een head-up display over de hele breedte van de voorruit. Naast de bestuurder kan ook de passagier hiervan meegenieten.

Het interieur van de Vision Neue Klasse is dus hartstikke futuristisch, maar toch zijn er ook hier wat klassieke elementen. Dan hebben we het eigenlijk vooral over de stoelen, die bekleed zijn met oranje corduroy stof. Dit geeft het interieur een beetje een jaren ’70-vibe.

Nieuwe accutechnologie

Qua techniek wordt het nog niet concreet, maar BMW past op de Neue Klasse in ieder geval nieuwe accutechnologie toe. Dankzij ronde cellen hebben de nieuwe accu’s een 20% hogere energiedichtheid dan de huidige batterijen van BMW. Dit moet resulteren in laadsnelheden die tot 30% hoger zijn. Bovendien is een 30% grotere actieradius mogelijk.

Dat is heel mooi natuurlijk, maar de vraag is: hoe lang duurt het nog voor deze auto’s in de showroom staan? Daarvoor moet je nog even geduld hebben, want het eerste productiemodel van de Neue Klasse-reeks komt pas in 2025. Maar goed dat het design zo futuristisch is.