Over en uit: MINI stopt met de Clubman

De eigenwijze stationwagon van MINI, de Clubman, is niet rijp voor een volgende generatie.

De revival van MINI toen BMW de toko overkocht was een meesterzet. Niet alleen omdat BMW een trendy merk voor voorwielaangedreven ‘premium’ hatchbacks goed kon gebruiken, ook omdat het design altijd erg leuk is geweest. Wat wel vrijwel direct een probleem werd: kun je een merk runnen op basis van één driedeurs hatchback? Eigenlijk niet.

MINI familie

De eerste generatie MINI (R50/R53) hield het nog vol met de hatchback als enige optie, maar vanaf de R56-generatie ging MINI het anders doen. Naast de driedeurs hatchback kwam de Clubman (R55). Een stationwagon. Tenminste, eentje zoals het originele recept van de klassieke MINI stationwagon. Dat betekende dat de verlenging vooral in de wielbasis en de achterkant te merken was, maar het bleef een ’tweedeurs’ auto. Tenminste, er was een derde deur, maar deze kleine zelfmoorddeur kan alleen open als de voordeur open is. MINI ontwierp de Clubman met het stuur links zodat het kleine deurtje, vooral bedoeld voor kinderen, aan de stoepkant zat. Voor de Engelse versie met het stuur rechts draaide dit niet om en dus mochten je kinderen de auto verlaten aan de wegkant.

En dan waren er nog de achterdeuren. Net als de originele klassieke Mini Clubman kreeg de moderne Clubman twee ‘bestelbusdeuren’ in plaats van een achterklep. Een leuk idee, maar wel met wat nadelen. Tijdens het rijden heb je constant de deurstijlen in je binnenspiegel als een grote zwarte vlek. Achteruit inparkeren moet je op gepaste afstand doen, anders kunnen de deurtjes niet open. Ook qua design kon het beter: MINI wilde voorkomen dat de achterlichten mee scharnieren met de deuren, dus het gat van het achterlicht ging mee en het achterlicht zelf bleef zitten. Het idee is erg leuk, maar de uitvoering minder.

Clubvan

Leuk feitje tussendoor: er was ook nog de MINI Clubvan. Als je de bestelbusdeuren toch al hebt, waarom niet een bestelbus(je) maken van de Clubman? Met gesloten achterramen, een tussenschot achter de voorstoelen (en geen achterbank natuurlijk) kon je de Clubvan zelfs op grijs kenteken rijden in Nederland. Dat heeft welgeteld één persoon gedaan. Er zijn naar verluidt maar een paar honderd Clubvans gebouwd en de auto verdween eigenlijk zo snel als dat ‘ie kwam.

MINI Clubman (F54)

Toch verkocht de reguliere Clubman in aardige cijfers als mooie toevoeging voor de driedeurs MINI. Bij de F56-generatie van de MINI Hatch kwam er een vijfdeurs versie én een nieuwe Clubman (F54)! Omdat de vijfdeurs Hatch al een stuk langer was, was de Clubman ditmaal een forse slag groter. Dit keer had hij vier volwaardige deuren voor de zitplekken, maar de bestelbusdeuren achter bleven. Dat maakte het in ieder geval een unieke keuze. De F54 deed het dan ook best oké, ware het niet dat de ‘puristische’ MINI-koper liever een Hatch had en wie kernwaardes toch al overboord had gegooid vindt een Countryman waarschijnlijk beter. En voor dat kleine groepje wat overblijft was de tweede Clubman wel ietwat aan de prijs.

Clubman 3?

Nu MINI de nieuwe Cooper én Countryman heeft onthuld, blijft de Clubman een beetje achter. Op zich is een nieuwe Clubman maken op basis van de MINI Cooper J01 technisch mogelijk. Maar het gaat niet gebeuren. MINI-baas Stefanie Wurst zegt tegen TopGear dat er geen Clubman op de planning staat voor deze generatie MINI. De reden is simpel: de Countryman noteert bijna het dubbele aan verkoopcijfers. Ook de aankomende Aceman, een kleinere MINI SUV, vult de Countryman perfect aan in het lagere segment. Niet alleen is de Clubman dus niet (meer) het gehoopte succes, ook is er geen ruimte meer voor. Wurst heeft zelf een Clubman en vindt het een tof ding, maar het concept ‘grote MINI’ wordt nu perfect ingevuld door de Countryman als het aan de baas ligt.

Daarmee mag de MINI Clubman op de lijst ‘auto’s die de crossoverhype niet hebben overleefd’. Ergens toch wel jammer.