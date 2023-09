Zo mooi is de nieuwe Neue Klasse van BMW

De nieuwe Neue Klasse is het bewijs dat het wel goed gaat komen met BMW in de toekomst.

Zelden was een auto zó belangrijk voor een merk als de BMW Vision Neue Klasse. Net als elk automerk is BMW bezig om een fabrikant te worden van elektrische auto’s (naast een waterstofauto).

Daar hoort natuurlijk ook een compleet nieuwe designtaal bij. Althans, het is een goed moment om dat aan te pakken. Tot nu toe zijn bijna alle elektrische BMW’s reguliere auto’s met plofmotor, maar dan elektrisch. De enige auto die enkel als EV ontworpen is, is de BMW iX.

Mooie Neue Klasse

Bij een elektrische auto heb je andere eisen qua packaging. Geen grote motor met transmissie en aandrijfassen. In principe kan alles veel compacter. Als nadeel zit je met een enorm accu. Een designer heeft dus een enorme hoeveelheid vrijheid erbij gekregen en heeft te maken met nieuwe eisen.

BMW heeft veelal zijn vormen te danken aan de technische layout, die nu overbodig is geworden. Dit terwijl een merk als Audi juist enorm veel vrijheden heeft gekregen (geen grote motor meer voor de vooras, bijvoorbeeld).

Proporties

Wat dat betreft was het wel treffend dat we op de stand van BMW zowel de hoofddesigner van Audi (Marc Lichte) als BMW zagen. Marc kwam eventjes een kijkje nemen bij wat BMW tegenwoordig aan het doen is. Ja, we hebben hoog geëerd gezelschap op de IAA 2023!

De nieuwe Neue Klasse is in het echt trouwens een plaatje om te zien. Op de persfoto’s ziag het er ietwat flets uit, wellicht ook door de kleur. Maar in het ‘vleesch’ staat er echt een knappe kar. Met name de proporties zijn erg fraai gekozen.

Voor BMW-adept @jaapiyo is de dash-to-axle ratio iets te kort van de nieuwe Neue Klasse, maar verder heeft zelfs ons online enfant terrible niets te klagen. BMW is weer op de goede weg en dat hebben ze bij Audi dus ook door.