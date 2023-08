BMW Neue Klasse is bijna productierijp!

Spannend! BMW laat zeer binnenkort een productierijpe versie zien van de Neue Klasse.

De Neue Klasse van BMW is inmiddels niet meer zo ‘Neu’, want we praten hier over auto’s uit de jaren ’60. Zoals we al eerder schreven is BMW echter bezig om een nieuwe generatie EV’s klaar te stomen onder de noemer Neue Klasse. Een Neue Neue Klasse dus.

We kregen in januari al een voorproefje op de Neue Klasse in de vorm van de i Vision Dee (zie foto’s). Deze auto had echter nog een heel hoog concept car-gehalte en was dus verre van productierijp. BMW heeft echter niet stilgezeten sinds januari.

Oliver Zipse, voorzitter van de Raad van Bestuur, kondigt vandaag namelijk de Vision Neue Klasse aan. Inderdaad, dit is nog steeds een concept car, maar Zipse belooft dat de Vision Neue Klasse heel dicht bij de productieauto zit.

De Neue Klasse is ontzettend belangrijk voor BMW, want hiermee luidden ze een nieuw hoofdstuk in. Het Neue Klasse-platform moet op technisch gebied ‘state of the art’ worden, met 800V-laadstructuur en een head-up display over de hele breedte van de voorruit.

Ook niet onbelangrijk: BMW slaat met de Neue Klasse weer een andere weg in qua design. Dit moet haast wel goed nieuws zijn, want veel slechter dan de huidige designtaal zal het niet worden. Van Hooydonk hintte eerder al naar een clean design, dus dat is in ieder geval positief.

De BMW Vision Neue Klasse zal zijn opwachting maken tijdens de IAA in München, die over precies een maand van start gaat. Hoewel deze auto dus aardig productierijp zal zijn, gaat het nog wel even duren voordat je een Neue Klasse BMW kunt kopen. De productie gaat pas in 2025 van start, in een nieuwe fabriek in Hongarije. Vanaf 2026 zullen de Neue Klasse-modellen ook in Duitsland en China van de band rollen.