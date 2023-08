De grille van de BMW Neue Klasse is... prachtig

Onze gebeden zijn verhoord: BMW gaat eindelijk weer terug naar bescheiden nieren.

BMW is de laatste jaren heel vooruitstrevend bezig geweest qua design, maar daarbij is het esthetische aspect enigszins uit het oog verloren (om het even netjes te zeggen). Een BMW zonder gekke designfratsen zou daarom zeer welkom zijn. We willen niet te vroeg juichen, maar het zou zomaar kunnen dat we deze auto later deze week te zien krijgen.

Deze week staat namelijk de onthulling van de ‘Vision Neue Klasse’ op de planning. Dit is een concrete voorbode van een compleet nieuwe generatie elektrisch BMW’s. Oliver Zipse (voorzitter van de Raad van Bestuur bij BMW) beloofde eerder al dat deze concept car aardig productierijp zal zijn.

BMW tilt nu alvast een tipje van de sluier op, met een kleine teaser. We krijgen nog niet veel te zien, maar wát we te zien krijgen is wel belangrijk. De Neue Klasse krijgt namelijk geen enorme grille. Dat is alvast goed nieuws.

Deze teaser bevestigt ook het vermoeden dat de Vision Neue Klasse voortborduurt op de bovenstaande i Vision Dee. De hoekige grille en de vouwen in de motorkap van de teaser komen ons namelijk bekend voor.

De i Vision Dee oogde heel futuristisch, maar er waren ook duidelijk invloeden van BMW’s uit het verleden te zien. Het lijkt er op dus op dat de Neue Klasse niet alleen qua naam teruggrijpt naar het verleden, maar ook qua design. En dat vinden we helemaal niet erg.

Voor een geslaagd ontwerp heb je meer nodig dan alleen een mooie grille, dus we moeten nog even afwachten tot aanstaande zaterdag. Dan zal de Vision Neue Klasse onthuld worden, aan de vooravond van de IAA in München. Daar zullen ook wij van Autoblog aanwezig zijn, dus hou de site in de gaten voor live beeldmateriaal van deze auto.