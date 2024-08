Deze BMW M3 voor 15.000 euro is een buitenkansje!

Het uitlaatgeluid en het motorblok moet je er bij deze BMW M3 zelf bij verzinnen.

Net als het onderstel, het sperdifferentieel en het rijgedrag. De bodykit is al wel gedaan, je bent dus vijf procent op weg. Gefeliciteerd! Als je nu wel de look zoekt van een M3, maar liever het verbruik hebt van een zuinige diesel hebben we een parel voor je gevonden.

BMW 318d (M3) op Marktplaats

Deze witte BMW 3-Serie op Marktplaats is namelijk omgebouwd tot een M3. Nou ja, voor een gedeelte dan. Eigenlijk kijken we naar een 318d uit 2013. De bumpers sluiten best netjes aan, toch zijn er genoeg weggevers waarop je kunt zien dat dit geen ekte is. De M3 had nooit mistlampen verwerkt in het design van de voorbumper.

Ook lijken de uitlaten niet helemaal te passen in de diffuser. Een andere makkelijke weggever zijn de spiegels, die van een gewone 3 Serie zitten er nog op. Een BMW M3 heeft spiegels met een zwevend pootje.

De 318d van deze generatie omvat een 2.0 liter viercilinder dieselmotor met 136 trappelende paarden en 300 Nm aan koppel. Dat is inderdaad geen 431 pk zes-in-lijn met twee turbo’s. De BMW doet 0-100 km/u in 9,3 seconden. Een echte schaap in wolfskleren wat dat betreft. De topsnelheid bedraagt 210 km/u.

De ombouw is niet doorgetrokken in het interieur. Daar is alles nog exact hetzelfde als bij een gewone BMW 318d, wel weer geinig is dat dit een handgeschakelde auto is. Bij deze motor is een automaat wat gebruikelijker. De purist kan dus lekker roeren in deze BMW 318d met M3 bodykit.

Geen echte M3, dus ook geen M3 prijzen. Dat is dan weer een meevaller. De BMW 318d op Marktplaats mag mee voor 14.950 euro. Of doe een goed bod. De eigenaar staat bieden vanaf 11.500 euro toe. Deze diesel (geen dieselbeuker) heeft 196.000 kilometer gelopen. Over de top? Het kan nog altijd gekker.