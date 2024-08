‘Importheffing tegen China heeft averechts effect’

Het ‘Chinese autootje plagen’ kan nog eens verregaande gevolgen hebben voor de EU.

Vertel, welke partij is eigenlijk blij met de beslissing van de Europese Commissie om importheffingen op te leggen voor auto’s die in China geproduceerd worden? Deze ‘vuist op tafel’ van Brussel kan nog eens als een boemerang keihard terugkaatsen. China kennende krijgen dit soort economische sancties een reactie.

Importheffingen EU

Die reactie kan slecht uitpakken voor Europese autofabrikanten. Bedankt EU, zeggen de BMW’s, Audi’s en Porsches van deze wereld. Als China op zijn plaats auto’s uit Europa flink duurder gaat maken heeft dit serieuze gevolgen voor met name de Duitse merken. China is bijvoorbeeld voor Porsche de best verkopende markt ter wereld. Als Porkers daar opeens kneiterduur worden gaan de Chinezen wel elders shoppen en Porsche ziet de omzet verdampen.

Kredietverzekeraar Atradius vreest voor dit scenario, waardoor de beslissing van de EU een averechts effect krijgt. Daarover bericht de Telegraaf. Bovendien gaat het totale plaatje wat verder dan auto’s alleen. Europese autofabrikanten zijn voor een deel afhankelijk van Chinese leveranciers voor onderdelen. Als de Chinese overheid ook hier gaat narren kan dit vervelende gevolgen hebben voor de merken hier. Kortom, hoe slim was die vuist op tafel van de EU nou echt?

De consument is uiteindelijk de grootste verliezer van dit hele verhaal. Aan beide kanten van de wereld. Hier in Europa kunnen auto’s duurder worden als productiekosten stijgen met zo’n mogelijke handelsoorlog. De Chinese consument moet daarentegen door importheffingen meer betalen voor dezelfde auto. Leuk man, geopolitiek geneuzel.

Nu zijn deze scenario’s geschetst, maar nog geen absolute werkelijkheid. Er bestaat altijd een mogelijkheid dat de EU en China een middenweg vinden waar beide partijen tevreden zullen zijn. Van een escalatie is in elk geval geen sprake. Bovendien is de EU niet de enige met importheffingen op in China geproduceerde auto’s, ook in de Verenigde Staten en sinds kort Canada houden ze van stevige heffingen.