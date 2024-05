Gevonden: dit is de foutste 3 Serie van Nederland

Fouter dan dit gaat het niet worden jongens.

We deelden eerder vandaag een ietwat foute 5 Serie, maar het kan fouter. Veel fouter. Autoblog-lezer Dennis vond namelijk op Marktplaats een hele bijzondere E92 3 Serie. Iemand heeft zijn uiterste best gedaan om deze auto zo fout mogelijk te maken. En dit is niet gedaan door een of andere Oost-Europeaan, het is zowaar een origineel Nederlandse auto.

We zien enkele M3-kenmerken, maar je raadt het al: het is geen M3. De basis voor deze bijzondere creatie is gewoon de instapper, een 320i met 163 pk. Vervolgens is er wel een hoop geld tegenaan gesmeten om de auto zo opvallend mogelijk te maken.

Een van de meest bijzondere kenmerken is de voorbumper: die is afkomstig van een M2, of in ieder geval daarop geïnspireerd. Helemaal passend is de bumper niet, maar een kniesoor die daarop let. De originele grille is vervangen door een variatie op de M340i-grille. Die is op een nieuwe 3 Serie al niet mooi, laat staan op een E90.

Om toch nog iets positiefs te melden: het kleurtje is gaaf. Dit is geen originele kleur, volgens de beschrijving gaat het om “Shakir Orange”. De combinatie met de velgen is dan weer minder. Goud is niet per definitie fout (de velgen van de nieuwe 3.0 CSL zijn best mooi), maar in dit geval zeker wel. De 19 inch velgen zelf kunnen er nog mee door, maar het goud is echt veel te goud.

De achterkant maakt het allemaal niet veel beter. Deze wordt ontsierd door een grote taartschep en louvres op de achterruit. Een diffuser mag natuurlijk ook niet ontbreken en de auto is ook voorzien van uitlaten met – jawel – pops and bangs.

Helaas is ook het interieur niet overgeslagen. De auto is voorzien van een carbon stuur, wat bijna net zo fout is als de rode accenten in het interieur. Als klap op de voorpijl is er een heuse sterrenhemel geïnstalleerd. Dit is een 320i met sterallures.

Je kunt zeggen wat je wil, maar er is wel tijd en geld in deze auto gestoken. In de advertentie worden ook wat prijzen genoemd van de onderdelen en je komt toch al snel uit op 9 á 10 mille. Dat was een bijzonder slechte investering, want de auto wordt nu op Marktplaats aangeboden voor €11.999. Die prijs valt ons overigens nog tegen, voor een bedrijf dat NL’s Cheapest Cars heet. Of zouden ze met ‘cheap’ meer op de uitstraling doelen?

Met dank aan Dennis voor de tip!