Deze Bugatti ga jij nooit op een parkeerplaats zien

La Perle Rare maakt van andere Bugatti’s figuranten

Bugatti zegt graag dat elke auto uniek is. Deze klant was het waarschijnlijk niet helemaal eens met deze uitspraak en besloot even een creatief gesprek aan te gaan met de luxe-autobouwer. Het resultaat? Een W16 Mistral die zo persoonlijk is dat die nog net geen eigen handschrift heeft.

Sur Mesure, maar dan zonder rem

Bugatti’s Sur Mesure-programma is ongelofelijk exclusief, maar ‘La Perle Rare’ zit daar nog een paar verdiepingen boven. Het absurde project begon in 2023 op Pebble Beach, waar de klant en het designteam elkaar vonden, niet met gedeelde liefde voor perfect gepoetste klassiekers en linnen broeken, maar echte exclusiviteit. Je weet wel, volledig unieke lakken, handgeschilderde lijnen en honderden uren aan vakmanschap.

De auto in kwestie is uitgevoerd in twee speciaal ontwikkelde kleuren: een warme, goudachtige tint voor de bovenkant en een verfijnd warm wit voor de onderzijde. De dunne witte en gouden scheidingslijnen? Met de hand aangebracht, natuurlijk. Tape, geduld en een lading concentratie waar wij stervelingen hoofdpijn van krijgen.

Licht, lucht en een beetje poëzie

De inspiratie kwam onder meer van Bugatti’s iconische ‘Vagues de Lumière’, een ontwerpfilosofie die in de grote lijnen vooral draait om licht, reflectie en beweging. Het idee: de auto moet eruitzien alsof hij zelfs stilstaand toch beweegt. Of dat nou echt gelukt is, mogen jullie zelf beoordelen, maar het idee is leuk.

Zelfs de wielen kregen een speciale lakmix die het goud-wit-thema doortrekt. Want stel je voor dat daar een mismatch ontstaat. Onacceptabel!

Een interieur waarin je stil moet zijn

Binnenin gaat de exclusiviteit gestaag door. Alle carbon delen zijn wit gespoten, aluminium is machinaal gepolijst en warme ambient lighting zorgt ervoor dat alles subtiel oplicht. Het voelt net even minder als een cockpit en wat meer als een kunstgalerie waar je toevallig ook 1.600 pk onder je rechtervoet hebt.

Overal duikt de handgeschreven signatuur ‘La Perle Rare’ op, van stiksels tot gravures. Want stel je voor dat die boodschap nog niet duidelijk is. Als knipoog naar de historie is de beroemde Dancing Elephant van kunstenaar Rembrandt Bugatti, de broer van Bugatti-oprichter Ettore Bugatti, verwerkt in de versnellingspook en diverse carrosseriedetails. Het iconische beeld kan je misschien nog kennen als het klassieke motorkapornament van de Bugatti Royale.

De prijs? De Bugatti W16 Mistral zelf heeft een startprijs van ongeveer 5 miljoen euro voordat belastingen, opties en personalisatie worden meegerekend. Ga er dus maar vanuit dat deze prijs een flink stuk hoger ligt.

De W16 Mistral was al het slotstuk van een tijdperk. ‘La Perle Rare’ is het bijbehorende kunstboek.



