Nederlanders bouwen verbrandingsmotor die werkt op meerdere duurzame brandstoffen

Een auto die zich aanpast aan de brandstof in plaats van andersom.

Stel je voor: je komt bij een tankstation, kijkt wat er te krijgen is, en denkt: top, laten we dat doen vandaag. Geen laadstress, geen heilige graal-brandstof, maar gewoon rijden. Klinkt wel een beetje futuristisch hè? Dat dachten de studenten van Technische Universiteit Delft ook. En daarom bouwden ze het gewoon.

Geen heilige graal, wel gezond verstand

Waar de autowereld zich vaak vastbijt in dé oplossing (waterstof! nee wacht, elektrisch! nee, toch e-fuels!), kiest het Eco-Runner-team voor een nuchtere benadering. Mobiliteit, zo stellen zij, draait helemaal niet om DE perfecte energiebron, maar om slimme combinaties. Wat werkt voor een stadsauto hoeft niet te werken voor een vrachtwagen of vliegtuig.

Door die gedachte kwamen de studenten tot de Eco-Runner XVI (16 dus), een studentenauto die een hoop is, behalve kieskeurig, want hij draait op bijna alle brandstoffen. Is de ene duurzame brandstof even schaars of duur? Dan pak je gewoon een andere. Flexibiliteit als antwoord op netcongestie, geopolitiek gezeik en vervelende energieprijzen.

De grote truc: een mini-turbine met grote plannen

Het geheime wapen van de Eco-Runner XVI is een microgasturbine. In tegenstelling tot een klassieke verbrandingsmotor, met al zijn ploffen, zuigers en vurige temperament, verloopt de verbranding hier continu.

Daarnaast maakt het de turbine weinig uit wat je nou daadwerkelijk aan het verbranden bent, aangezien deze losstaat van de aandrijving. De turbine draait op de door de verbranding opgewekte hete lucht en wekt daarmee vervolgens genoeg energie op om elektrisch op te kunnen rijden. Makkelijk gezegd is het dus een soort verbeterde range extender.

Van tekentafel naar startgrid

Later dit jaar gaat het team naar Twente Airport voor de eerste serieuze tests. Het idee is dat daar alle systemen samenkomen om te zien of de theorie ook in de praktijk werkt. Daarna volgt de eindbaas: Circuit Zandvoort. Daar wordt iedereen die bij het project betrokken is, hopelijk getrakteerd op een werkende studentenauto die laat zien dat de toekomst van mobiliteit misschien minder dogmatisch is dan we allemaal dachten.

Kort samengevat: terwijl de wereld ruzie aan het maken is over de juiste brandstof, zegt Eco-Runner gewoon: waarom niet allemaal? Goed idee, feut!