Wie durft? Licht gekreukte McLaren Elva zoekt nieuwe eigenaar met lef

Voor de handige Harry met een goed gevulde gereedschapskar

Projectauto’s zijn altijd leuk. Een roestige MX-5 met laswerk? Prima. Een half afgemaakte E30? Ook leuk. Maar bij Copart staat nu een frikandel die ooit zijn leven begon bij 1,7 miljoen euro en eindigde met “prettige wedstrijd”. Een McLaren Elva, zonder voorruit, met schade en met precies genoeg hoop om gevaarlijk te zijn. Grijp je kans!

Schade met hoofdletter S

De schadeomschrijving van de McLaren is indrukwekkend en vergt waarschijnlijk een avondje lezen in de onderdelencatalogus. De motorkap heeft zijn beste tijd gehad en moet vervangen worden, de radiator is overleden, de remmen werken niet en meerdere carrosseriedelen zitten onder de diepe krassen. En dat is nog maar het begin.

Het klinkt misschien gek, maar dit had echt veel erger gekund. De Elva “runs and drives” en lijkt vooral aan de voorzijde een flinke beuker te hebben gehad. De auto lijkt ergens onderdoor te zijn geschoven waar hij liever bovenlangs was gegaan. Dat is extra spannend als je bedenkt dat dit een auto zonder voorruit is.

Een voorruit is overrated

Een van de grote technologische hoogstandjes van de Elva is het Active Air Management System, dat de rijwind over het interieur blaast zodat je geen voorruit nodig hebt. Geweldig bedacht, echter bij dit exemplaar lijkt dat systeem het slagveld niet ongeschonden te hebben verlaten.

Dat betekent: of alles herstellen naar fabrieksstaat (lees: heel veel auw aan de portemonnee), of gewoon lekker accepteren dat je met 804 pk, een helm en een flinke dosis lef onderweg bent.

De goedkoopste Elva die je ooit gaat zien

McLaren bouwde slechts 149 exemplaren, wat deze auto automatisch exclusiever maakt dan praktisch alles wat je vandaag bij de dealer gaat zien. Omgerekend kostte hij nieuw ruim 1,7 miljoen euro, maar dit schade-exemplaar, dat staat bij Copart, zal daar ongetwijfeld ver onder blijven.

Is het verstandig? Natuurlijk niet. Is het uniek? Oh jazeker. En is dit waarschijnlijk de goedkoopste manier om ooit in een Elva te rijden? Dat durven we bijna zeker te zeggen.