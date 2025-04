Bugatti Tourbillon fleurt de ‘Rotterdamse’ polder op

Volgens Bugatti is dit Rotterdam.

Sta je toch even raar te kijken, als je molens gaat kijken bij Kinderdijk en je spot opeens een Bugatti Tourbillon. Die was niet een toeristische route aan het rijden, want de Tourbillon heeft nog helemaal geen typegoedkeuring. Het is de vraag of deze auto überhaupt wel kan rijden. Dit was puur een promotionele fotoshoot van Bugatti.

Nederlandse topografie is nog wel een beetje lastig voor Bugatti. Het bijschrift bij de foto in de polder luidt namelijk: “The Bugatti Tourbillon made its first appearance in Rotterdam, blossoming in a picturesque, verdant landscape.” Voor het pittoreske Rotterdamse landschap moesten ze dus wel naar Kinderdijk.

Aanleiding is de feestelijke opening van de nieuwe Bugatti-dealer in Rotterdam, waar niemand minder dan Michel Perridon ook bij aanwezig was. Het was natuurlijk een hele eer voor Mate Rimac (die was er ook) dat hij Perridon mocht ontmoeten.

Om de nieuwe showroom een beetje op te vullen had Perridon een aantal van zijn eigen auto’s meegenomen: de Chiron Super Sport 300+, de Veyron Grand Sport Vitesse World Record Car Edition, de EB110 SS en een Type 45 Grand Prix Course. De bruin-zwarte Veyron in het midden is dan weer niet van Perridon. Dit is de one-off Veyron Bernar Venet, die gedecoreerd is met wiskundige formules.

Het wachten is nu op de eerste Tourbillon op Nederlands kenteken. Perridon heeft er ongetwijfeld eentje besteld en Bernard ten Brinke gaat er ook eentje toevoegen aan zijn collectie. Maar dat gaat waarschijnlijk pas volgend jaar gebeuren, want dan starten de leveringen.