Porsche voor het hele gezin wordt geen EV, wél een Audi

We kunnen weer wat meer vertellen over de Porsche ‘K1’.

Ooit gedacht: wat is zo’n Porsche Cayenne toch krap? Nee? Toch is Porsche al enkele jaren bezig om een SUV boven de Cayenne klaar te stomen. Dat gaat echter niet van een leien dakje. Porsche moest weer terug naar de tekentafel.

Dat heeft alles te maken met de EV-plannen. De ‘K1′ – zoals de auto voorlopig heette – zou een volledig elektrische SUV moeten worden. Porsche besefte echter dat er toch niet zoveel markt is voor zo’n auto. Daarom moesten ze van voren af aan beginnen.

Broertje van de Q9

De Porsche K1 komt nog steeds, maar nu met verbrandingsmotor. Autocar is al meer te weten gekomen over dit model. Zij melden dat de K1 een broertje wordt van de Audi Q9. Dat is een grote versie van de nieuwe Q7. Die auto – de Q7 dus – kwam onze eigen Wouter al tegen in Californië:

De K1 zou oorspronkelijk ook op een gezamenlijk platform komen te staan, maar dan het Premium Platform Electric. Dat platform vormt de basis voor onder meer de A6 e-tron én de nieuwe Cayenne Electric.

De basis voor de nieuwe Audi’s en de K1 wordt gevormd door het Premium Platform Combustion. Dit kennen we al van de nieuwe A5 en A6. Qua aandrijflijnen kunnen we rekenen op V6- en V8-motoren, al dan niet gecombineerd met een elektromotor.

Derde zitrij

De K1 moet ook de eerste Porsche worden die verkrijgbaar is met een derde zitrij. Daarmee heeft de auto wel een USP ten opzichte van de Cayenne. En natuurlijk zijn er genoeg mensen die gewoon in een lomp grote bak willen rijden, ook al hebben ze die ruimte helemaal niet nodig. Voor hen zijn er vier- en vijfzitsconfiguraties.

Met deze nieuwe koers komt er wel meer onderscheid tussen de K1 en de Cayenne. In eerste instantie zou het gewoon een Cayenne Electric XL worden, nu staan de auto’s echt op verschillende platforms. De Cayenne met verbrandingsmotor hebben we natuurlijk ook nog, maar die staat nog op het oude MLB EVo-platform. In zekere zin is de K1 niet alleen een grotere Cayenne, maar ook een semi-opvolger.

Bron: Autocar