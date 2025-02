Feel good: Bugatti W16 Mistral uitgeleverd

Tijd voor wat feel good nieuws op deze woensdag, leveringen van de Bugatti W16 Mistral zijn begonnen!

Met al die rampen, oorlogen en economische onbehaaglijkheid kom je naar Autoblog.nl voor een warm bad. Pure ontspanning. Ik schrijf dit ook vanuit een stoombad. Grapje.

Het ultieme feel good nieuws komt van Bugatti vanmorgen. Want het Franse merk is begonnen met het leveren van de laatste der mohikanen, het laatste model met de W16 aan boord. Leveringen van de Bugatti W16 Mistral zijn gestart.

Slechts 99 exemplaren worden er gebouwd met een prijskaartje van 5 miljoen euro ex belastingen. De eerste auto’s worden nu uitgeleverd. Een mooi moment waar Bugatti graag bij stilstaat. Het merk deelt wat plaatjes van de eerste auto’s. Wie zijn wij dan om deze heerlijkheid op wielen niet met jullie te delen.

De plaatjes zijn geschoten in het atelier van Bugatti in Molsheim. Vanuit daar gaan ze naar hun eigenaar. Eén van de eerste auto’s is samengesteld in het wit met een eveneens wit interieur. De rode streep over het midden van de auto moet het maagdelijk witte doorbreken.

De andere Bugatti W16 Mistral is wat meer uitgesproken, met name het interieur. De eigenaar heeft gekozen voor een interieur blauwer dan 50 smurfen in een blender.

I’m blue

Met alle heisa in de wereld is het gewoon fijn om te zien dat de leveringen van de Bugatti W16 Mistral gestart zijn. Een auto van meer dan vijf miljoen euro, op weg naar een klant met veel te diepe zakken. Heurlijk.

Wat zou jij doen als je eindelijk je W16 Mistral geleverd krijgt? Ik zou een bezoekje brengen aan de autobahn. Want met het dak open kan de Bugatti een topsnelheid van maar liefst 453,91 km/u halen. De wortels worden uit je schedel getrokken bij zo’n snelheid, maar het is wel een leuk verhaal om te vertellen op een verjaardag.