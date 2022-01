Deze C 63 AMG was van Michael Schumacher, wie biedt?

Deze onopvallende AMG met anderhalve ton op de klok gaat waarschijnlijk aardig wat opbrengen.

Als je Michael Schumacher voor de geest moet halen dan is de kans vrij groot dat je hem in een rode overall ziet. Schumacher en Ferrari is ten slotte het meest gelukkige huwelijk uit de geschiedenis van de F1. Het huwelijk tussen Mercedes en Hamilton is ook een goede kanshebber, maar dat zit momenteel misschien in een klein dipje.

Over Mercedes gesproken: dat was ook het team waar Schumacher zijn carrière eindigde. Zijn driejarige stint bij het team leverde hem achtereenvolgens een negende, een achtste en een dertiende plaats op. Geen epische comeback dus. Helaas.

Bij een nieuw team hoort natuurlijk ook een nieuwe auto van de zaak. Dat was in eerste instantie een C 63 AMG Estate. Schumacher kreeg deze auto in 2010, toen hij aantrad bij Das Haus. En met ‘krijgen’ bedoelen we dan: hij mocht de auto gedurende zeven maanden lenen. Wat een geluksvogel was die Schumacher ook. Hij mocht gewoon gratis in een AMG met 457 pk rondrijden.

Waarschijnlijk heeft Michael Schumacher er niet al te veel kilometers mee gemaakt, maar uiteindelijk is deze C 63 AMG tóch goed gebruikt. Er staat namelijk bijna anderhalve ton op de klok. Deze auto heeft dus niet in de collectie van een Schumacher-fan gestaan, maar is gewoon gebruikt als daily driver. Dat is ook precies waar de C 63 AMG Estate voor bedoeld is.

Nu komt de auto misschien alsnog in een verzameling terecht, want deze ex-Schumacher C 63 AMG wordt binnenkort geveild door Bonhams. Hun ruime schatting is dat de auto €50.000 tot €100.000 opbrengt. Dat is twee tot drie keer zoveel als wat een C 63 AMG Estate normaal doet. Een vergelijkbaar exemplaar kun je in Duitsland namelijk al voor rond de 30 mille op de kop tikken.