Scoop: dit is Lamborghini van plan met de Huracán

De man met de regenjas heeft ons toegefluisterd wat Lamborghini nog in petto heeft voor de Huracán.

Vorig jaar konden we kennis maken met de allerlaatste versie van de Aventador: de Ultimae. Daarmee komt er naar meer dan 10 jaar een einde aan de lange en succesvolle carrière van deze brute V12 supercar.

Het kleine broertje van de Aventador – de Huracán – draait ook alweer bijna 8 jaar mee. Met deze auto is Lamborghini echter nog niet klaar. De Italianen hebben voor 2022 vier nieuwe introducties belooft en waarschijnlijk zal minstens één daarvan een Huracán-versie zijn.

Lamborghini heeft inmiddels zo’n beetje alle varianten op het thema Huracán wel gehad, dus wat weten ze nog meer te verzinnen? Het lijkt er op dat er in ieder geval een Huracán ‘Sterrato’ komt, die hoger op zijn pootjes staat. Daar hebben we nog niks officieels van vernomen, maar wel is er een prototype gesignaleerd.

Van de man in de regenjas horen we nog niks over een Sterrato, maar wél over een andere Huracán: de Tecnica. Hij kan niet beloven dat dit de allerlaatste versie van de Huracán wordt, maar dit wordt wel de laatste ‘normale’ versie.

De Tecnica moet tussen de instapper – de RWD – en de extreme topper – de STO – inkomen. De Tecnica krijgt net zoveel vermogen als de Huracán EVO, maar er is een belangrijk verschil: al dit vermogen gaat naar de achterwielen. Daarmee lijkt het erop dat de Huracán straks alleen nog maar met RWD te krijgen is. De STO is namelijk ook achterwielaangedreven.

De naam ‘Tecnica’ gebruikt Lamborghini niet voor het eerst. Van de Gallardo was er namelijk ook een ‘Edizione Tecnica’. Ondanks de naam was de techniek gelijk aan de Gallardo Superleggera. De nieuwe Tecnia wordt echter wel degelijk technisch afwijkend, want die krijgt dus achterwielaandrijving.