Dutch GP heeft de Zandvoortenaren €22,3 miljoen bezorgd

Onderzoek wijst uit: de Dutch Grand Prix was één groot succes.

Toen het plan geopperd werd om de Formule 1 naar Nederland te halen was er aan scepsis geen gebrek. Dat was niet allemaal onterecht, want er waren nogal wat obstakels die overwonnen moesten worden. Maar wonder boven wonder is de Dutch Grand Prix er gewoon gekomen. En het was nog een daverend succes ook. Kostelijk weer en Max die pole pakte en onbedreigd naar de overwinning reed. Het perfecte weekend voor de Max-fan. Die niet uitgeloot was.

De sfeer in Zandvoort was dus helemaal top. Het was nog wel de vraag in hoeverre de Dutch Grand Prix op andere vlakken een succes was. Om deze vraag te beantwoorden hebben de organisatie en gemeente Zandvoort een externe partij ingeschakeld, namelijk de Breda University of Applied Sciences.

Zij hebben tot op de bodem uitgezocht wat de “economische, sociale en maatschappelijke impact” van de Dutch Grand Prix was. Daar zijn we natuurlijk razend benieuwd naar. Gelukkig zijn nu de resultaten gepresenteerd. En wat blijkt? De Dutch Grand Prix was unaniem een belachelijk groot succes.

De onderzoekers hebben zowel de bewoners, de bezoekers als de ondernemers naar hun mening gevraagd en bijna iedereen was enthousiast. 90% van de bewoners was positief verrast en onder de indruk van het hele gebeuren. De bezoekers gaven een 8,9 voor de sfeer en een 8 voor de organisatie en de bereikbaarheid. Wie had dat gedacht?

Ook de ondernemers kunnen tevreden zijn. De Dutch Grand Prix heeft namelijk aardig wat geld in het laatje gebracht. In totaal is er door bezoekers €22,3 miljoen uitgegeven. Dan hebben we het dus over de extra uitgaven ten opzichte van een normaal weekend. Daarnaast waren er nog eens €22,2 miljoen aan extra bestedingen in de metropoolregio Amsterdam. Dit is meer dan verwacht, terwijl maar maar twee derde van de bezoekers op mocht komen draven.

Als wél alle bezoekers op waren komen dagen is het natuurlijk de vraag of de organisatie en de bereikbaarheid nog steeds een 8 hadden gekregen. Maar goed, laten we niet al te zuur gaan doen: al met al is het gewoon een positief verhaal. Op naar de volgende Dutch Grand Prix!

Voor de geïnteresseerden: hier het hele onderzoeksrapport.