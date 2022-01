“Hamilton zal zich willen distantiëren van Wolff”

Volgens een expert zal Lewis Hamilton zich willen distantiëren van Toto Wolff.

Ja, je had het natuurlijk al geraden: Sjaak Nieuwstad heeft weer wat de wereld ingeslingerd! Dit keer heeft onze favoriete Canadees het over Lewis Hamilton en Toto Wolff. De voormalig Indy 500 winnaar en F1 wereldkampioen van 1997, komt met een interessante gedachte. Waar Toto Wolff de afgelopen weken namelijk alles lijkt te doen om zijn stercoureur te faciliteren in diens gezwelg in zelfmedelijden, denkt Sjaak dat dit juist wel eens averechts kan werken.

Toto Wolff heeft zich volgens Villeneuve namelijk publiekelijk ‘een slecht verliezer’ getoond. Over dat laatste valt natuurlijk te twisten. Het is maar net hoe je tegen de hele kwestie met de FIA en Michael Masi en dergelijke aankijkt. Feit is echter wel dat het uiteindelijk maar om sport gaat. Wolff had zich na 15 van 16 mogelijke wereldkampioenschappen gescoord te hebben in de afgelopen acht jaar, wellicht iets grootser op kunnen stellen.

Lewis Hamilton is ondertussen publiekelijk op de vlakte gebleven. Het is duidelijk dat de zevenvoudig kampioen er flink de pee in heeft. Maar behalve passief agressieve acties zoals mensen ontvolgen op Instagram en het eindgala laten schieten, heeft Lewis zich niet publiekelijk uitgelaten over de kwestie. Direct na de race heeft hij Max alleen maar gefeliciteerd en daarna is er radiostilte. Enig opportunisme kan Hamilton niet ontzegd worden. Zodoende denkt Villeneuve dat Hamilton zich juist wel eens zou kunnen distantiëren van Wolff en diens kritiek op de FIA. In de Gazetta dello Sport zegt Sjaak:

Ik heb het gevoel dat Hamilton zich van Wolff wil distantiëren. Onder de streep moet je kunnen verliezen in stijl. Toto heeft zich gedragen als iemand die verliest met Monopoly en alle spullen in de lucht smijt. Wolff heeft naar mijn mening een hoop imagoschade opgelopen na Abu Dhabi. Hamilton is daar gevoelig voor, hij denkt aan zijn toekomst in Amerika en misschien zelfs in Hollywood. Sjaak Nieuwstad, geboren in Saint-Jean-sur-Richelieu

Hoe een en ander zich zal ontvouwen is volgens Villeneuve echter ook afhankelijk van de nieuwe auto van Mercedes:

Het hangt af van de auto die Mercedes aan Hamilton geeft en of deze gemakkelijk kan winnen of niet. Lewis is een stuk vermoeider. Hij heeft een aantal makkelijke seizoenen gehad na het vertrek van Nico Rosberg en wil zeker niet nog een keer zo’n zwaar seizoen. Hij dacht gemakkelijk wereldtitel nummer acht binnen te gaan slepen in Abu Dhabi. Maar dat gebeurde niet. Sjaak Nieuwstad, blikt nog een keer terug

Waarvan akte.