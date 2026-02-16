Deze camper is niet geschikt voor mensen met claustrofobie

Leuk om te zien, minder om in te slapen

Grote campers zijn natuurlijk hartstikke leuk, tot je ermee moet parkeren, keren of uitleggen waarom je ineens een vrachtwagenrijbewijs nodig hebt. Japan heeft daar zoals vaker een eigen oplossing voor bedacht: maak dat hele ding gewoon kleiner. Veel kleiner. Het resultaat heet Dune Rover, ook bekend als Katana Mini, en is een camper gebouwd op de basis van de voor iedereen natuurlijk bekende Daihatsu Hijet. Verwacht geen luxe resort, maar wel een verrassend compleet schattig huisje op wielen.

Alles klein, behalve het idee

De Dune Rover komt uit de werkplaats van Direct Cars en doet zijn best om avontuurlijk over te komen. De buitenkant heeft een stevige, krasbestendige afwerking, aangevuld met donkere accenten en extra verlichting op het dak.

Binnen blijkt waarom Japan zo goed is in puzzelen met ruimte. Een zithoek verandert in een bed, bovenin zit nog een tweede slaapplek en samen levert dat theoretisch plek voor vier personen op. Theoretisch, want de Hijet blijft een tweezitter. Twee van de vier kampeerders mogen dus nadenken over carpoolen.

Kamperen zonder overbodige luxe

Ondanks het schattige formaat is de uitrusting opvallend aangenaam. Er is een spoelbak, magnetron, koelkast, airco, tv en genoeg usb-poorten om iedereen koest te houden. Alles draait op een accupakket dat uit te breiden is en wie echt los wil van het stopcontact, kan zonnepanelen aanvinken. Toilet en douche ontbreken, maar ergens houdt het feest op. Dit blijft een kei-truck en geen wellnesscentrum.

Goedkoop is hij overigens niet. Zoals vaker bij dit soort nicheprojecten, ligt de prijs hoger dan je in eerste instantie zou hopen. De Dune Rover start in Japan rond de 38.000 euro en wie enthousiast wordt van de optielijst, zit al snel richting de 46.000 euro.

Onderhuids blijft alles gelukkig lekker simpel. Een kleine 660cc-motor, die goed is voor 64 pk, zorgt voor de aandrijving. Optioneel is de turbo en de vierwielaandrijving. Snel wordt het ook niet, maar dat hoeft ook niet. Bij de Rover draait het om karakter, niet over prestaties of ruimte.