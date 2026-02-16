A6 e-hybrid of toch A6 e-tron: wat moet je kiezen? #rijtest

Dit is de nieuwe Audi A6 Avant e-hybrid. Alleen nog maar met stekker in Nederland.

Hij heeft óók gewoon een motor. De A6 staat op het nieuwe Premium Platform Combustion (PPC) en is dus géén elektrische e-tron, maar een plug-in hybride. Onder de kap ligt een 2.0 TFSI met 252 pk, gecombineerd met een elektromotor van 143 pk in de 7-traps S tronic. Samen goed voor 299 of 367 pk, altijd quattro, altijd vierwielaandrijving. De snelle versie doet 0-100 in 5,3 seconden en loopt gewoon door tot 250 km/u.

De accu is met 25,9 kWh (20,7 netto) serieus groot voor een PHEV. Tot 102 km elektrisch bereik en opladen kan met 11 kW AC.

