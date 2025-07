Waar kun jij nog je camper of caravan kwijt?

Het aantal campers en caravans in Nederland nemen toe, maar hoe zit het met de stalling?

Op dit moment staan de stallingen vooral leeg. Jan en alleman hebben de camper en caravan uit de stalling gehaald om lekker op vakantie te gaan. Maar straks in het najaar kan er een uitdaging ontstaan. Niet voor diegenen die alles al geregeld hebben, maar mogelijk wel voor de nieuwe groep die sinds kort in bezit zijn van een camper of caravan.

Volgens cijfers van de brancheorganisaties KCI en BOVAG zijn er in de eerste maanden van dit jaar al ruim 6.200 nieuwe campers en caravans afgeleverd. Daarbovenop draait de occasionmarkt nog altijd op volle toeren. Het totaal? Nederland telt inmiddels bijna 630.000 kampeervoertuigen. Dat zijn er 12.000 meer dan vorig jaar. Die hebben allemaal een plekje nodig buiten de vakanties wanneer ze niet gebruikt worden.

Het liefst droog, veilig, betaalbaar en niet al te ver van huis. Dat blijkt voor steeds meer mensen een flinke uitdaging, daarover bericht Nu.nl

Van boerenschuur tot vijfsterrenstaling

Stallingen zijn er in alle soorten en maten. Van een simpele schuur bij de boer tot geavanceerde parkeerplekken met klimaatbeheersing en cameratoezicht. Het aantal campers en sleurhutten groeit, maar dat betekent niet dat het aantal stallingplaatsen op hetzelfde niveau meegroeit. Kortom: probeer jij maar eens een plekje te vinden.

Duizenden euro’s per jaar betalen is inmiddels geen uitzondering voor een luxe stalling. En zelfs deze stallingen in het het hogere segment hebben te maken met topdrukte.

Je mag je camper of caravan niet altijd zomaar voor de deur parkeren. In veel gemeenten geldt een maximale termijn van drie dagen. Op sommige plekken mag het zelfs niet eens op je eigen oprit. Ja, hoe moet mister White nou koken dan?

Gemeenten moeten meedenken

De sector pleit dan ook voor meer flexibiliteit bij gemeenten. Volgens de KCI zijn er genoeg lege bedrijventerreinen waar stallingen van gemaakt zouden kunnen worden. Dit vereist wel aanpassingen van bestemmingsplannen en daar komt de gemeente bij kijken.

Tot die tijd blijft het voor veel kampeerliefhebbers zoeken naar een speld in een hooiberg. Een camper kopen is zo geregeld. Een parkeerplek voor vinden, dat is een ander verhaal.

En dat allemaal voor die paar weken per jaar waarin je met je busje op een regenachtige camping in de Ardennen staat. Leuk man!