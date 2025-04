Busje ombouwen tot camper? Dit kost het om een nieuwe te kopen

Besteed het grote ombouwproject uit en koop een nieuwe camper met bestelbus-roots.

Nederland blijft verknocht aan de caravan, maar de gemotoriseerde huizen op wielen winnen terrein. In november 2024 werd de 200.000e camper op Nederlandse naam geregistreerd terwijl er ruim 400.000 caravans geregistreerd staan. Veel mensen bouwen hun eigen camper op basis van een oude bestelbus. Daar gaat bloed, zweet, tranen, én geld in zitten. Maar wat zou het kosten als je je die moeite bespaart en een kampeerklare bestelbus koopt?

Het antwoord daarop levert de Citroën Holidays. In de basis is dit een SpaceTourer-bestelwagen. Citroën schakelde Bravia Mobil in om de werkbus om te bouwen tot vakantieganger. De camper biedt plaats voor vier personen en is best wel luxe uitgerust.

De bagageruimte is omgetoverd tot tijdelijk thuis. Er zit een vast keukenblok in met een spoelbak, twee gaspitten, een koelkast van 16 liter en een opklapbare tafel. Verder zit er een verwarming, dimbare verlichting, twee 10 liter tanks voor schoon of vuil water en USB-poorten en 230V-aansluiting in. De stoelen voorin zijn draaibaar en optioneel voegt Citroën er een 120W zonnepaneel, een buitendouche en een uitneembaar toilet aan toe.

Slapen doen twee personen bovenop het dak in een uitvouwbaar deel van 1,2 meter breed en 1,95 meter lang. Door de achterbank uit te klappen kun je een tweede bed vormen van 1,15 meter breed en 1,9 meter lang.

Motor en prijs

De Holidays is altijd een dieselbusje en is daarmee de enige SpaceTourer met een verbrandingsmotor. De motoren worden ook gebruikt in de Jumpy. De Hoidays heeft ofwel een 145 pk sterke motor met een zestraps handbak, ofwel 180 pk aan vermogen en een automaat met acht versnellingen.

Voor de goedkoopste Citroën Holidays camper betaal je € 64.000 inclusief BTW, BPM en afleverkosten. Voor een jonge SpaceTourer ben je op Marktplaats ongeveer € 30.000 kwijt. Zou je daar nog eens 30.000 euro en een hoop energie aan kwijt zijn?