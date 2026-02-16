Laat je niet voor de gek houden door deze ‘E53 AMG’ bij Domeinen

Deze Mercedes heeft een grote mond, maar een klein hartje.

Ja dames en heren, er is weer een pareltje opgedoken bij Domeinen. Wat dacht je van een dikke AMG, met wrap én Brabus-tuning. Wat wil je nog meer? Er is alleen één nadeeltje: het is geen echte.

Ondanks al het uiterlijk vertoon is dit gewoon een eenvoudige instapper: een E200 Cabrio met 184 pk. Daar is verder niks mis mee, maar dit is geen racemonster. Dit is een auto waar een pensionado rustig mee gaat cruisen.

Dat bejaardenimago wilde de vorige eigenaar kost wat kost van zich afschudden, want er is een hoop moeite gedaan om de auto een flitsend uiterlijk te geven. We noteren: een paarse wrap, AMG-grille, AMG-bumpers, AMG-uitlaten, AMG-velgen en zelfs AMG-remklauwen. Je zou bíjna denken dat het een echte E53 AMG is, maar onder de motorkap ligt toch echt een vierpitter.

Grappig genoeg zit er geen AMG-badge op. Wel zien we een E53-badge en een Brabus-badge, plus Turbo 4Matic-badges op de voorschermen. De eigenaar maakt zich dus alsnog schuldig aan een van de automotive hoofdzonden: badge tuning.

Het kan overigens zijn dat de auto wel een powerupgrade heeft gekregen van Brabus. Die was namelijk beschikbaar voor de E200. In dat geval krijg je 225 pk in plaats van 184 pk. Maar het zou ook heel goed kunnen dat de Brabus-logo’s er puur voor de sier op zitten, net als de E53-logo’s.

Deze Mercedes verkeert verder ook niet in showroomconditie. We zien rechtsachter een lekke band en de neppe AMG-velg lijkt beschadigd bij hetzelfde incident. Sowieso zijn de velgen rondom beschadigd en de auto is ook niet vrij van deukjes. De viercilinder loopt nog als een zonnetje, dat dan weer wel.

Mocht je interesse hebben in een flitsende E200, dan kun je een bod uitbrengen via Onlineveilingmeester.nl. Wij laten ‘m zelf even schieten.