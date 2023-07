Deze Clio V6 heeft meer dan drie ton gelopen

Een Clio V6 met meer dan drie ton op de klok die fabrieksnieuw is!

Een van de spannendste auto’s om in te rijden is de Renault Clio V6. Het is niet zoals met een Lamborghini Aventador dat ‘ie op een driebaans snelweg bij 100 km/u ineens begint te tollen, maar je moet wel degelijk oppassen als je ervoor gaat zitten. De auto heeft een heel korte wielbasis, grote spoorbreedte en een wonderlijke gewichtsverdeling. Als je de kont om voelt komen, ben je eigenlijk al te laat.

Dat is aan de ene kant doodeng, aan de andere kant is het wel een auto die ‘leeft’ en een eigen karakter heeft. Perfect dus voor een funauto. De meeste Clio V6’en hebben dan ook niet heel erg veel kilometers gelopen. Het is nu niet echt de auto die je pakt als je 250 kilometer per dag moet rijden.

Clio V6 met drie ton op de klok

Maar het kan dus wel degelijk. Die V6-motoren van PSA en Renault zijn best betrouwbaar. 230 pk kun je beter opwekken met een volromige 3.0 zescilinder dan een 1.6 turbootje. In dit geval hebben we een exemplaar gevonden met heel erg veel kilometers op de klok: 340.000 km!!!

Dan hopen jullie nu op een enorm lage prijs en helaas, dat zit er niet in. De eigenaar wil er heel erg graag 45.000 euro voor hebben. Daarmee is het een van de duurste auto’s met 3 ton of meer op de klok.

We zijn bijna geneigd te zeggen dat de auto het waard is, want de auto is namelijk fabrieksnieuw gemaakt. Nee, geen spuitbusje en kwastje van AliExpress, maar gewoon met verse nieuwe onderdelen. Het échte fabrieksnieuw, zeg maar.

Alles nieuw (en beter)

Zo is er een nieuwe motor (met slechts 27.000 km) ingezet, inclusief een nieuwe transmissie. Het blok is helemaal opnieuw opgebouwd. Er is een versterkte koppeling en een nieuwe (betere) distributieriem geplaatst, plus een nieuwe waterpomp. Spanrollen, injectoren, dynamo, startmotor, multiriem zijn nieuw en de aircopomp is gereviseerd.

Verder zijn de subframes en de achterophanging gestraald en gepoedercoat. De voorwielophanging is afkomstig van en V6 Trophy raceauto. De remtangen en remslangen zijn vervangen en de remleidingen zijn nu met staal omvlochten, om fading tegen te gaan.

Het stuurhuis is gereviseerd en de wiellagers zijn vervangen. Tenslotte heeft de Clio V6 met meer dan drie ton op de klok een KW schroefset die je zelf kunt instellen.

Kortom, de auto is meer dan goed onderhouden de afgelopen jaren. Interesse? De advertentie kun je hier checken!