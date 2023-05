Dit is de duurste Clio van Marktplaats (met afstand)

Het is natuurlijk een Clio V6, maar niet zomaar een Clio V6.

Veel fabrikanten zien tegenwoordig geen brood meer in hot hatches. Laat staan hot hatches met meer dan vier cilinders. Dit maakt de Renault Clio V6 (wat altijd al een heel bijzonder apparaat was) met de dag specialer.

Op Marktplaats worden er momenteel drie exemplaren aangeboden, waarvan er eentje meteen in het oog springt. Enerzijds vanwege het uiterlijk, anderzijds vanwege de prijs. Op dat laatste komen we zo terug, laten we het eerst even over de auto zelf hebben.

Deze Clio V6 is namelijk verre van standaard. Dat begint al met de kleur. Deze Clio was namelijk origineel niet gifgroen, maar gewoon zilver. Daarbij zijn er diverse onderdelen van de Clio V6 Trophy overgeheveld naar deze auto, waaronder de spoiler en de stabilisatorstangen.

Dat is nog lang niet alles: de auto is onder meer voorzien van een KW-onderstel, magnesium velgen, een CAE Shifter, een rolkooi, Sparco-kuipstoelen en een tussenschot in het interieur. Een custom uitlaatsysteem mag ook niet ontbreken.

Aan de V6 zelf lijkt verder niet zoveel getornd te zijn, dus we gaan er vanuit dat deze nog steeds om en nabij de 255 pk levert. Het gaat hier namelijk om een Phase 2, die nog zo’n 25 pk extra had ten opzichte van de eerste Clio V6.

Volgens de Marktplaats-advertentie is er in totaal zo’n €30.000 gespendeerd aan upgrades voor deze brute Clio V6. Dat verklaart ook meteen de vraagprijs. Een Clio V6 is sowieso duur, maar voor dit exemplaar wordt maar liefst €74.950 gevraagd. Met die prijs kom je in de buurt van het recordbedrag dat voor een Clio V6 met 1.577 km werd geboden.