Heb jij zelf ook last gehad van de zomerstorm gisteren? Of ben je er -in tegenstelling tot deze BMW- wel ongeschonden vanaf gekomen?

We hebben weer lekker dingetjes kunnen bijschrijven in de recordboekjes gisteren. Er was namelijk een zomerstorm. Maar niet zomaar eentje, het was er eentje uit de buitencategorie. Met records die leuk zijn voor weerkundigen, maar -soms- heel vervelend voor de gewone man (m/v/x)

Want wat dacht je van een windstoot van 146 kilometer per uur in IJmuiden? De zwaarste windstoot ooit gemeten in een zomerstorm? Of twee uur lang windkracht 11 aan de Noord-Hollandse kust? En ja, dat zorgt onherroepelijk voor schade en andere ellende.

In Haarlem kwam een vrouw van 51 om het leven toen er een boom op de auto viel waar ze inzat. Volgens Timmerfrans de schuld van de klimaatverandering, volgens de mensen die er wél verstand van hebben is dat klinklare onzin. Doch dit geheel terzijde.

BMW kopt boom tijdens zomerstorm

Maar wat de oorzaak van de zomerstorm ook was, er is flink wat kapot gegaan. Volgens het Verbond van Verzekeraars ligt de schade op zo’n 100 miljoen, maar dat kan makkelijk meer worden.

Een van de schadegevallen is deze BMW iX. Die kopte een boom in Amsterdam. Autobloglezer Rene Bouwman spotte dit tafereel in de Amsterdamse Sarphatistraat, vlakbij het Amstel Hotel. Een elektrische BMW die op zijn falie krijgt van een boom. Oh, de ironie.

Op het eerste gezicht lijkt de schade mee te vallen, maar dat kan natuurlijk heel anders uitpakken. De voorruit is immers zo vervangen, maar als je goed kijkt zie je ook een nare deuk zitten in het verlengde van de A-stijl, boven de deur.

Wij weten niet precies in hoeverre dat de structuur van de BMW heeft aangetast, maar het kan zomaar een duur grapje worden. Maar hee, belangrijker is dat er niemand gewond is geraakt. 1 slachtoffer door de zomerstorm is al meer dan genoeg…

Heb jij ook last gehad van de storm?

Bij ons op de redactie is het gelukkig verder allemaal meegevallen, Poly de zomerstorm heeft ons kantoor gelukkig ongemoeid gelaten. Bij mij thuis is een tuinstoel omgewaaid, maar daar laat ik komend weekend wel even iemand naar kijken die hem misschien weer overeind kan komen zetten.

Maar hoe zit dat bij jou? Heb jij wel schade opgelopen door de storm? Of heb je iets gezien waar je een foto van hebt gemaakt? Van een Volvo bijvoorbeeld die onder een boom lag? Of bomen op de snelweg?

Dan kun je die plaatjes altijd uploaden op Autoblog Spots. We zijn benieuwd wat je hebt meegemaakt! Maar belangrijker, als iedereen er maar ongeschonden uit is gekomen.

Want dat is het belangrijkste!