Eigen pitbox voor Brad Pitt tijdens Silverstone?

De acteur Brad Pitt en Lewis Hamilton hebben een leuk projectje en hiervoor zou zelfs een pitbox beschikbaar zijn.

We weten het al langer. De Engelse coureur en de Amerikaanse acteur maken een Hollywoodfilm over de Formule 1. Nu lijkt er eindelijk wat tempo in te komen. Voor de Apple TV+ film krijgt de filmcrew een ‘Pittbox’ (leuk grapje) tijdens de race op Silverstone. Dit om de ‘authentieke sfeer’ vast te kunnen leggen. Het is natuurlijk wel een nagemaakte garage langs de paddock, zien wij op Twitter.

Eigen pitbox Brad Pitt

Ze nemen dus geen halve maatregelen. Kan ook wel, want Apple heeft genoeg poen. Het filmen tijdens een Grand Prix is geloofwaardiger en je kan echt de sfeer via de beelden proeven. Nou ja, dat is maar afwachten maar dat is wel de bedoeling. Bijkomend voordeel is dat je achteraf nog lekker geluiden en effecten kan toevoegen. De Amerikanen kennende gaan ze dat zeker doen. Dit alles om er een kaskraker van te maken.

En dat is ook wel nodig. Want wij hebben geen idee of er nou wel of niet een vervolg in de toekomst komt van Drive To Survive. Deze serie was behoorlijk succesvol en voor de organisatie achter de F1 is deze nieuwe film dus heel belangrijk. Ze gaan zelfs zover dat Pitt in een door het team van Mercedes aangepaste F2-auto gaat rijden. Of laat hij het over aan stuntcoureurs? Feit is wel dat hij gespot is tijdens het oefenen in een F2- auto.

Team

In de film zal een Formule 1-team aan bod komen. Pitt speelt Sonny Hayes en de naam van het team heeft ApexGP. De verhaallijn zal vermoedelijk zijn dat een ervaren kampioen (Pitt) een jonge coureur op weg zal helpen. Die laatst zal gespeeld worden door Damson Idris. Verdere details zijn niet bekend.

Ook niet wat de rol van Lewis Hamilton nou precies is, maar het zal vast te maken hebben met inclusiviteit en gelijkheid. Want daar hij heeft hij het altijd, en ik bedoel altijd, over. Hij zal echter niet acteren, dat is niet het plan. Hij zal zich dus bemoeien met de productie en alles wat daarbij komt kijken.

Foto’s via Zarya op Twitter