Paarse BMW M3 is de dikste van vandaag

Een Paarse BMW M3 is automatisch de dikste

Als je een sportsedan wil uit het C-segment met veel vermogen, achterwielaandrijving en een toffe badge, is er natuurlijk maar één optie: de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Echter, mensen kopen gek genoeg vaker de BMW M3.

De Alfa is een typische liefhebbersauto, de M3 wordt natuurlijk zowel door fijnproevers gekocht als mensen die gewoon graag het dikste van het dikste willen hebben.

Maar @jaapiyo op en ondergetekende kwamen nog twee redenen tegen om toch de BMW te kiezen. Voor Jaap heel belangrijk: er zijn bij BMW veel meer configuratiemogelijkheden. En voor ondergetekende belangrijk: er zijn meer tuningsmogelijkheden voor de BMW M3.

Darinwin-PRO

Dat bewijst deze übercoole paarse BMW M3. Het is een project van de Firma Darwin-PRO. Deze specialist heeft een hele hoop spulletjes in de aanbieding voor de BMW M3 van de G80-generatie en dat is nu nóg meer.

Het is sowieso geen auto voor muurbloempjes en dat is deze gemodificeerde versie al helemaal niet. Er is een nieuwe voorbumper met een carbon splitter en canards aan de zijkant. De sideskirts zijn helemaal nieuw en niet echt bepaald subtiel te noemen.

Wielen paarse BMW M3

Aan de achterzijde is er een hele hoop niet subtiel te noemen. De uitlaten zijn enorm en er is een flinke diffusor, want dat moet anno 2023. Maar het meest opvallende aan de achterzijde is natuurlijk die enorme achtervleugel.

Tenslotte zijn daar nog de wielen. Het zijn uiteraard hele toffe echte BBS’ers, modelletje CI-R. Het is opvallend dat de aftermarket-velgen tegenwoordig minder aftermarket uitziet wat BMW ///M tegenwoordig zelf monteert.