Nu is de BMW M4 CSL echt onweerstaanbaar

De BMW M4 CSL was al een bijzondere auto, deze G-Power is de kers op de taart!

Is de M4 CSL echt zo speciaal? Mhaw. De legendarische status van de M3 CSL heeft deze coupe niet. Maar laten we over 30 jaar nog eens op deze vraag terugkomen. Misschien dat we dan wel helemaal wegkwijnen bij dit apparaat.

Alsof de standaard CSL al niet bruut genoeg is, heeft G-Power de dikste BMW M4 bij de kladden gepakt. Het is echt wel wat moois geworden. De vraag is of je moet willen knutselen aan een auto met een beperkte oplage van 1.000 stuks. G-Power deed het al eerder met de M3 CS en nu doen ze het kunstje gewoon overnieuw met de M4 CSL. Gelimiteerd of niet, de Duitsers kunnen zich gewoon niet inhouden.

Wat ze in elk geval wel gedaan hebben is de BMW M4 CSL nog begeerlijker maken. Het platform van de G82 kan veel hebben en is tot alles in staat. Met deze tuning komt de S58 helemaal tot leven.

710 pk

G-Power brengt het vermogen van de BMW M4 CSL naar 710 pk en 850 Nm koppel. Dat is 167 pk meer in vergelijking met een standaard exemplaar, het koppel is zelfs met 200 Nm toegenomen.

Naast snellere tijden op de tussensprint kun je ook een standaard CSL inhalen op de Autobahn. Normaal gesproken is de koek op bij 307 km/u. De G-Power BMW M4 CSL gaat echter door tot 320 km/u. Naast motorische tuning heeft het merk deze M4 optisch beetgepakt.

De motorkap is vervangen voor een carbon exemplaar van Venturi. Deze nieuwe motorkap heeft grotere luchtinlaten voor betere koeling van de zes-in-lijn met twee turbo’s. Ook is er een nieuw uitlaatsysteem gemonteerd. Daarnaast heeft G-Power de velgen vervangen.

In het interieur zijn carbon schakelflippers geïnstalleerd. Op wens van de klant is het tevens mogelijkheid het interieur verder te personaliseren aan de hand van diverse materialen. Alle onderdelen zijn als pakket te krijgen, maar je kunt ook gewoon losse onderdelen shoppen bij G-Power. Voor als je bijvoorbeeld wel geïnteresseerd bent in de motorische tuning, maar niet in de optische poeha.

Met het missen van de achterbank en het ruwe karakter was de BMW M4 CSL al een beest uit de stallen van BMW M. Dit is de overtreffende trap en heel veel bruter ga je de CSL niet krijgen. Goed gedaan G-Power. Deze M4 CSL, of de toch minder heftige M4 CS van deze tuner?