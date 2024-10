Deze dikke Dodge bij Domeinen kun je misschien beter overslaan

Hij ziet er bruut uit, maar daar is alles wel zo’n beetje mee gezegd.

Het is altijd weer een verrassing wat er bij Domeinen staat. Alhoewel, de snelle Audi’s die er deze keer weer tussen zitten zijn niet heel verrassend… Er zit deze keer echter ook een dikke Amerikaan tussen, namelijk een Dodge Challenger.

Het betreft een exemplaar met een widebody, dus dan denk je al snel aan een Hellcat met 700 pk of een Demon met 800 pk. Dat is al meteen de eerste tegenvaller, want dit is een exemplaar uit 2013. En toen was er nog helemaal geen Hellcat of Demon.

Het is dus een ‘gewone’ Challenger, maar wel met een V8. Volgens de kentekencheck heeft deze auto de 5,7 liter HEMI V8, die goed is voor 381 pk. Dat is niet eens de helft van een Demon, maar vooruit. Een muslecar met een V8 is altijd goed.

Een auto die bij Domeinen staat kán in principe gewoon netjes zijn, maar dat lijkt hier helaas niet het geval. Op de foto’s is het lastig te beoordelen, maar volgens Domeinen is de auto voorzien van “zeer slecht spuitwerk”. Dat is nog tot daaraan toe, maar er zit ook een tikkend geluid in de motor, tot overmaat van ramp.

Op de foto’s zien we verder goedkope Tristar-banden, wat ook niet in het voordeel van deze auto pleit. En sowieso is Amerikaanse import natuurlijk altijd een risico. Al met al is dit dus geen auto die je in de verleiding brengt. Of je moet gewoon een belachelijk laag bod doen en hopen dat de auto nog een beetje te redden is.

Foto’s: Domeinen