Mitsubishi gaat nóg meer Renault-modellen omkatten

Nog even en je kunt de hele line-up van Renault ook bij de Mitsubishi-dealer vinden.

Het is al weer lang geleden dat we een écht nieuwe Mitsubishi te zien kregen. Begin deze maand werd de nieuwe Outlander geïntroduceerd, maar die rijdt al een jaren rond in Japan. En de ‘nieuwe’ Colt en ASX kenden we natuurlijk al als Renault Clio en Renault Captur.

Mitsubishi kondigt nu aan dat ze het modellengamma verder uit gaan breiden, dus we zijn benieuwd… De Japanners gaan maar liefst twee nieuwe SUV’s in het C-segment introduceren, waarvan eentje volledig elektrisch.

Mitsubishi deelt ook alvast een teaserplaatje. Daarop zien we alleen de dagrijverlichting, maar we weten al genoeg. De verlichting van de linkse auto lijkt verdacht veel op die van de Scenic E-Tech. En laat dat nou net een elektrische C-segment SUV zijn.

De auto ernaast is iets lastiger te plaatsen, want de dagrijverlichting komt niet één op één overeen met een Renault. Mitsubishi maakt er echter geen al te groot geheim van dat ook dit een Renault is. In het persbericht staat namelijk dat beide auto’s geproduceerd zullen worden door Groupe Renault.

De Scenic konden we al afvinken, dus de andere auto is waarschijnlijk gebaseerd op de Austral of de Symbioz. Het lijkt er wel op dat de auto een enigszins afwijkend design krijgt en niet alleen een Mitsubishi-logo. Hebben ze toch nog wat te doen op de designafdeling van Mitsubishi.

Met de komst van de Scenic-kloon heeft Mitsubishi eindelijk weer een EV in hun modellengamma. We zeggen ‘weer’, want het is niet hun eerste EV. In 2010 hadden ze immers al de onvolprezen i-MiEV. Die werd toen omgekat door Peugeot en Citroën, maar anno 2024 zijn de rollen omgedraaid en moet Mitsubishi een EV van de Fransen lenen.