Nieuwste Italiaanse sportwagen is een oude bekende, nu met V6

Een concept car uit 1969 gaat 55 jaar later alsnog in productie!

Vanochtend schreven we over de Jaguar C-X75, een concept car die nu straatlegaal is gemaakt. Het kan niet op vandaag, want nu is er nóg een gave concept car die een tweede leven krijgt. Eentje uit de jaren ’60 nota bene.

Dit komt niet helemaal uit de lucht vallen. Bertone kondigde vorige week al aan dat ze met een moderne versie van de Autobianchi A112 Runabout zouden komen. Nu is het dus zover: de Bertone Runabout is hier!

De originele Runabout (zie boven) zag in 1969 het levenslicht. Deze vooruitstrevende concept car was ontworpen door niemand minder dan Marcello Gandini. Die kan helaas niet meer meemaken dat de concept car nu alsnog in productie gaat. Overigens vormde de Runabout wel de inspiratie voor de Fiat X1/9 en de Lancia Stratos.

Met de nieuwe Runabout blijft Bertone heel erg trouw aan het origineel, alleen de meest bizarre elementen zijn aangepast. Zo zaten de koplampen bij de concept car ter hoogte van de achterwielen, terwijl deze auto klapkoplampen heeft. Ook handig: de Runabout heeft nu deuren en spiegels.

Om het gebruiksgemak te vergroten heeft de Bertone Runabout tevens een dak en een voorruit gekregen, al is dat optioneel. Je kunt kiezen uit twee varianten. Met de Barchetta heb je de concept car-look, zonder dak of voorruit. Daarnaast is er de Targa die wel gewoon een dak en een voorruit heeft.

Waar de originele Autobianchi een 1,1 liter vierpittertje had, is de nieuwe Runabout voorzien van een dikke V6 die 500 pk levert. Dat is ook meteen alles wat we op dit moment weten, want technische details zijn er verder nog niet. Het is aannemelijk dat de Runabout gebaseerd is op een bestaand model, maar dat blijft nog even een mysterie.

De Bertone Runabout gaat dus daadwerkelijk in productie, in een gelimiteerde oplage. Dat laatste gaat ook gepaard met een stevig prijskaartje: €350.000 voor belastingen. Toch valt dit nog mee, want we hebben wel eens gekkere prijzen gezien voor gelimiteerde sportwagens.