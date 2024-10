Belgische Domeinen veilt dikke Ferrari’s

Nog iemand trek in een Ferrari met een onbekend verleden?

Gisteren kwam er weer in nieuwe voorraad in beslag genomen auto’s online op Domeinen, maar daar zat deze keer niet zoveel spannends tussen. Gelukkig hebben we ook nog de Belgische Domeinen. De Belgen hebben een grote vangst gedaan, want ze veilen meerdere Ferrari’s.

Als je bij onze zuiderburen wilt shoppen voor in beslag genomen auto’s moet je in de Fin Shop zijn. Daar treffen we nu drie Ferrari’s aan. In Nederland gaat het meestal om gesloten veilingen, maar in België kun je gewoon zien wat er geboden wordt.

De dikste van het stel is een Ferrari F12berlinetta. Daar is al €110.000 op geboden, met nog 11 dagen te gaan. Het betreft een wit exemplaar met een fraai bruin interieur. Er staan al aardig wat kilometers op de teller (130.000), maar gezien de laag stof heeft de auto de laatste tijd vooral stilgestaan.

Je kunt ook kiezen voor zijn voorganger: de 599 GTB Fiorano. Die heeft een klassieke Ferrari-samenstelling: Rosso Corsa met een beige interieur. De kilometerstand wordt helaas niet vermeld. Het hoogste bod staat momenteel op €75.000.

Tot slot heeft de Fin Shop ook een Ferrari met V8 in de aanbieding: een F430. Deze heeft nog een vrij lage kilometerstand (als die klopt), met 53.188 km. Hier wordt ook al lekker op geboden: het hoogste bod staat op €85.000.

Zoals je ziet: echte koopjes gaan het al niet meer worden. Terwijl het verleden toch echt één groot vraagteken is, want het is niet bekend hoe de auto’s in handen van de overheid gekomen. Het is dus wel een gokje, want ongezien een F12berlinetta kopen kan helemaal verkeerd uitpakken… Wil je tegen beter weten in toch een kijkje nemen? Dan moet je bij de Fin Shop zijn.