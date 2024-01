De koning is dood, leve de koning. Dit is de nieuwe Dodge Charger Daytona.

Met het vallen van het doek voor de laatste generatie Dodge Charger ligt bij het Amerikaanse merk de focus op het nieuwe model. Want ja, die gaat komen. Maar wel totaal anders in vergelijking met de musclecar zoals je die kent.

Dat heeft alles te maken met de aandrijflijn. Weg is de 6.2 liter V8, die generaties lang diende als het basisrecept van de grommende Charger. De nieuwe generatie Dodge Charger moet het doen met een accupakket. Details over de aandrijflijn volgen in een later stadium. Op sociale media heeft Dodge eerste foto’s vrijgegeven van de nieuwe.

Dit betreft hier een preproductiemodel. De onthulling van de kersverse generatie volgt later dit jaar. Met deze foto’s is het uiterlijk in elk geval geen geheim meer. Met minimale camouflage zijn de vormen van de auto goed te zien.

Het gegeven van de musclecar is hetzelfde gebleven, met onder meer het herkenbare kenmerk van een lange motorkap. Normaal gesproken het huis van een achtcilinder, wat dus hier niet langer het geval is.

De reacties op sociale media zijn niet mals. Nu is sociale media al gauw een beerput van het internet, maar dat de nieuwe Dodge Charger een volledig elektrische auto is valt bij veel fans in het verkeerde keelgat.

Met name de Amerikanen kunnen het maar moeilijk verkroppen dat hun icoon een accupakket krijgt. Hier in Europa zijn we inmiddels wel gewend aan de elektrificatie van bekende modellen.

Dodge is niet van plan de nieuwe Charger Daytona louter uit te brengen als EV. Er volgen ook varianten met verbrandingsmotor. Geen heftige achtcilinder, volgens de laatste geruchten kun je een zes-in-lijn met twee turbo’s verwachten. De auto op de foto’s moet in elk geval de volledig elektrische variant voorstellen.