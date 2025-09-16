Deze dikke SUV heeft €13,56 (!) per kilometer afgeschreven

En de bodem is nog lang niet in zicht.
Eerder deze week schreven we over een Maybach S 600 op Marktplaats die na 226.000 kilometer circa 222.000 heeft afgeschreven. Dat komt dus neer op ongeveer een euro per kilometer. Dat is niet mals, maar het kan nog veel erger. Maak kennis met de Aston Martin DBX707.
De DBX707 werd in 2022 gepresenteerd als de overtreffende trap van de DBX. Een moderdikke SUV met een V8 die – inderdaad – 707 pk levert. Daarmee was het meteen één van de snelste SUV’s ter wereld. Dit apparaat doet 0-100 in 3,2 seconden en kan doorstampen tot 310 km/u.
Qua uiterlijk is de DBX707 ook nog een tandje agressiever, met een enorme grille en vier uitlaten in plaats van twee. Toch oogt de auto nog altijd een stuk stijlvoller dan een Lamborghini Urus (om eens wat te noemen). Zeker in de juiste kleur, zoals in dit geval Aston Martin Racing Green.
Een heel gaaf apparaat, maar ja, als je deze auto nieuw koopt dan weet je: dit gaat afschrijven als een baksteen. Dat blijkt ook. Deze Aston Martin had in 2022 een nieuwprijs van €363.270. Een luttele 12.000 kilometer later staat de auto nu op Marktplaats voor €199.995…
Een snelle rekensom leert dat er €13,56 per kilometer is afgeschreven. Dat zijn confronterende cijfers. We moeten er wel bij zeggen dat dit specifieke exemplaar geïmporteerd is. De daadwerkelijke afschrijving zal dus iets lager liggen. Maar dan nog… Er zijn mensen die deze auto echt nieuw hebben gekocht in Nederland.
Als je deze DBX nu op Marktplaats koopt heb je toch maar mooi €162.000 bespaart, op een auto die nog zo goed als nieuw is. Helaas vrezen we dat deze auto voorlopig nog niet klaar is met afschrijven. Maar laat je daardoor vooral niet weerhouden om ‘m te kopen. Je leeft maar één keer.
Reacties
cossiekiller zegt
Qua SUV is het wel de allermooiste keuze die je kan maken. Heb ze allemaal al in het echt gezien en deze springt er echt uit voor mij. En dan nog in deze kleur… Snoepen!
lowlow zegt
Deze is gewoon heel vet, als het toch een SUV moet zijn. Op skireis zo’n DBX707 tegengekomen naast de piste. Kwam daar heel goed uit de verf.
Gek hoe vaak je nog DT fouten leest hier in de artikels
PunicaOase zegt
Ik vind deze SUV echt spuuglelijk.. Ik zou doorsparen voor die Ferrari, die klinkt ook gruwelijk goed..
Marco(s) zegt
Je bedoelt de YU7 van Xiaomi?
Nee geintje, de purosangue vind ik persoonlijk ook mooier dan deze AM. Ik had er laatst trouwens eentje, ook een 707, op de oprit staan. Blijkbaar was iemand verkeerd gereden en hij draaide de kar op m’n oprit. Ik heb gelijk wat foto’s gemaakt met m’n beveiligingscamera 😂
escort77 zegt
De dealer/handelaar moet ook nog wat aan de auto verdienen, dus degene die ‘m heeft ingeruild heeft zelfs nog meer afgeschreven dan bovenstaande bedragen.
Met zulke auto’s ben ik ook altijd wel benieuwd wat de oude eigenaar nu is gaan rijden.