Deze dikke SUV heeft €13,56 (!) per kilometer afgeschreven

En de bodem is nog lang niet in zicht.

Eerder deze week schreven we over een Maybach S 600 op Marktplaats die na 226.000 kilometer circa 222.000 heeft afgeschreven. Dat komt dus neer op ongeveer een euro per kilometer. Dat is niet mals, maar het kan nog veel erger. Maak kennis met de Aston Martin DBX707.

De DBX707 werd in 2022 gepresenteerd als de overtreffende trap van de DBX. Een moderdikke SUV met een V8 die – inderdaad – 707 pk levert. Daarmee was het meteen één van de snelste SUV’s ter wereld. Dit apparaat doet 0-100 in 3,2 seconden en kan doorstampen tot 310 km/u.

Qua uiterlijk is de DBX707 ook nog een tandje agressiever, met een enorme grille en vier uitlaten in plaats van twee. Toch oogt de auto nog altijd een stuk stijlvoller dan een Lamborghini Urus (om eens wat te noemen). Zeker in de juiste kleur, zoals in dit geval Aston Martin Racing Green.

Een heel gaaf apparaat, maar ja, als je deze auto nieuw koopt dan weet je: dit gaat afschrijven als een baksteen. Dat blijkt ook. Deze Aston Martin had in 2022 een nieuwprijs van €363.270. Een luttele 12.000 kilometer later staat de auto nu op Marktplaats voor €199.995…

Een snelle rekensom leert dat er €13,56 per kilometer is afgeschreven. Dat zijn confronterende cijfers. We moeten er wel bij zeggen dat dit specifieke exemplaar geïmporteerd is. De daadwerkelijke afschrijving zal dus iets lager liggen. Maar dan nog… Er zijn mensen die deze auto echt nieuw hebben gekocht in Nederland.

Als je deze DBX nu op Marktplaats koopt heb je toch maar mooi €162.000 bespaart, op een auto die nog zo goed als nieuw is. Helaas vrezen we dat deze auto voorlopig nog niet klaar is met afschrijven. Maar laat je daardoor vooral niet weerhouden om ‘m te kopen. Je leeft maar één keer.