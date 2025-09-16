Een vriendelijk verzoek van de politie.

Misschien wist je het nog niet, maar deze week zijn de Roadpol Safety Days in heel Europa. Dit is een actie van Roadpol, het samenwerkingsverband van Europese verkeerspolitie-eenheden. Ook Nederland doet hieraan mee.

Dit is weer iets anders dan de flitsmarathon, die ook wordt georganiseerd door Roadpol. Bij de Safety Days is het doel niet om zoveel mogelijk op snelheid te controleren, maar om het aantal verkeersdoden zoveel mogelijk te beperken. Dat is natuurlijk een nobel streven.

Op een gemiddelde dag vallen er in Europa zo’n 55 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Tijdens de Safety Days wil Roadpol dit aantal in ieder geval tijdelijk omlaag brengen. Het doel is om één dag in de week nul verkeersdoden te halen.

Hoe willen ze dat voor elkaar krijgen? Uiteraard met meer politiecontroles. Verder is het vooral een kwestie van voorlichting. Op deze manier hoopt de politie mensen aan te sporen om zich te gedragen in het verkeer. Dit jaar is er vooral aandacht voor verkeersdeelnemers op twee wielen, want die blijven nu eenmaal het meest kwetsbaar.

Vorig jaar was het doel om op 18 september nul verkeersdoden te halen, maar dat is helaas niet gelukt. Er vielen die dag alsnog 38 doden, maar dat is wel minder dan het gemiddelde. De actie heeft dus toch enig effect. Het klinkt misschien wat cru, maar bij deze de oproep: rij deze week niemand dood. Alvast bedankt!

Foto: Verkeerspolitie Limburg