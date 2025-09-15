Scoor een échte Maybach S600 voor weinig op Marktplaats

Je moet er alleen nog even een goedkope chauffeur bij zoeken.

Als je met een Mercedes-Maybach S 600 voor komt rijden denkt iedereen dat je miljonair bent. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Er staat namelijk een Maybach op Marktplaats die relatief goedkoop is. En ja, het is een echte.

We hebben al een paar keer over neppe Maybach’s op Marktplaats geschreven, maar dit is the real deal. Deze auto is 33,7 centimeter langer dan een S-Klasse met standaard wielbasis. Daarmee komt de totale lengte uit op 5,45 meter. Wannabe-Maybach’s kunnen wel de chromen raamlijsten kopiëren, maar niet de lengte.

Dit exemplaar heeft ook de enige juiste motor, namelijk de V12. Deze levert 530 pk en – belangrijker nog – 830 Nm aan koppel. Daarmee zit dit 2.235 kg wegende slagschip in 5 seconden op de 100 km/u.

Enfin, bij deze auto draait het natuurlijk niet om de sprinttijden. Het gaat om ultiem comfort. In het interieur treffen we dan ook geen achterbank, maar twee luxe captain chairs. Omgeven door fraai bruin leer en houtafwerking ben je de koning te rijk. Vanbuiten is de auto juist vrij anoniem uitgevoerd, voor zover dat mogelijk is bij een Maybach. Geen verchroomde putdeksel dus, en een ingetogen zilveren kleurstelling.

Dan nu het meest interessante gedeelte: het prijskaartje. In eerste instantie word je blij gemaakt met een dode mus, want de auto wordt op Marktplaats ex btw geadverteerd voor €49.500. Zo goedkoop is de auto nou ook weer niet. Mét btw kom je uit op €59.895, wat alsnog vrij schappelijk is voor een auto van dit kaliber. De nieuwprijs was namelijk €282.133 en anno 2025 betaal je meer dan 3,5 ton voor een Maybach met V12.

De schappelijke prijs heeft te maken met het feit dat de auto 226.810 kilometer op de klok heeft. We weten ook waarom deze Maybach veel kilometers heeft gemaakt: deze auto heeft dienstgedaan als taxi.