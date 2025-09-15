Scoor een échte Maybach S600 voor weinig op Marktplaats

Je moet er alleen nog even een goedkope chauffeur bij zoeken.
Als je met een Mercedes-Maybach S 600 voor komt rijden denkt iedereen dat je miljonair bent. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Er staat namelijk een Maybach op Marktplaats die relatief goedkoop is. En ja, het is een echte.
We hebben al een paar keer over neppe Maybach’s op Marktplaats geschreven, maar dit is the real deal. Deze auto is 33,7 centimeter langer dan een S-Klasse met standaard wielbasis. Daarmee komt de totale lengte uit op 5,45 meter. Wannabe-Maybach’s kunnen wel de chromen raamlijsten kopiëren, maar niet de lengte.
Dit exemplaar heeft ook de enige juiste motor, namelijk de V12. Deze levert 530 pk en – belangrijker nog – 830 Nm aan koppel. Daarmee zit dit 2.235 kg wegende slagschip in 5 seconden op de 100 km/u.
Enfin, bij deze auto draait het natuurlijk niet om de sprinttijden. Het gaat om ultiem comfort. In het interieur treffen we dan ook geen achterbank, maar twee luxe captain chairs. Omgeven door fraai bruin leer en houtafwerking ben je de koning te rijk. Vanbuiten is de auto juist vrij anoniem uitgevoerd, voor zover dat mogelijk is bij een Maybach. Geen verchroomde putdeksel dus, en een ingetogen zilveren kleurstelling.
Dan nu het meest interessante gedeelte: het prijskaartje. In eerste instantie word je blij gemaakt met een dode mus, want de auto wordt op Marktplaats ex btw geadverteerd voor €49.500. Zo goedkoop is de auto nou ook weer niet. Mét btw kom je uit op €59.895, wat alsnog vrij schappelijk is voor een auto van dit kaliber. De nieuwprijs was namelijk €282.133 en anno 2025 betaal je meer dan 3,5 ton voor een Maybach met V12.
De schappelijke prijs heeft te maken met het feit dat de auto 226.810 kilometer op de klok heeft. We weten ook waarom deze Maybach veel kilometers heeft gemaakt: deze auto heeft dienstgedaan als taxi.
Reacties
ouwedibbes83 zegt
Ongeveer een euro per kilometer op afgeschreven, als hij z’n vraagprijs ook daadwerkelijk krijgt. Best een hoop gereden in die paar jaar.
FiXeR zegt
Volgens mij betaal je geen BPM en geen BTW op het rijden van Taxi’s (tot 2020), dat scheelt op een auto als die echt ruim een ton, als het al niet meer is. Dus dat maakt de afschrijving per kilometer al de helft.
Robert zegt
Voor een ex-taxi ziet het interieur er alleszins acceptabel uit. En als je je zorgen maakt over 1 euro per km aan afschrijving, bedenk dan dat deze taxi een praktijkverbruik kent van ruwweg tussen de 13 en 17 liter per 100 km. Dan ben ik eerlijk gezegd wel een beetje benieuwd naar het business model van de taxi-firma die deze auto heeft ingezet.
Overigens is ex-btw adverteren volgens de algemene voorwaarden op Marktplaats niet toegestaan.
viezefreddyw zegt
Volgens mij hebben jullie al eerder geschreven over deze auto, eerder dit jaar. Nu is het alleen een andere/betere advertentie met betere foto’s.
Robert zegt
Nu je het zegt, inderdaad:
https://www.autoblog.nl/nieuws/goedkoopste-maybach-van-marktplaats-met-v12-7053078
Hij staat dus al een behoorlijke tijd te koop. Dan moet er toch wel te onderhandelen zijn over de prijs.
Motomoto zegt
Euro per kilometer aan onderhoud. Euro per kilometer aan brandstof en wegenbelasting. Je moet wel echt een hekel aan geld hebben om dit te kopen.
ouwedibbes83 zegt
Na 20.000 km moet hier voor 20.000 EUR aan onderhoud in? Wat doen ze dan, halen ze die V12 uit elkaar om m te reviseren?
Hans worst zegt
Ik gok dat dit de privé auto is geweest voor de baas van de taxi centrale. Die heeft zo een hoop belasting bespaard, alle kosten zakelijk gemaakt en die afschrijving als verlies weggeschreven. Goed gedaan